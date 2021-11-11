Водохранилища пустые: Жителей Феодосии просят экономить воду

Феодосийское водохранилище обмелело. Фото: Администрация Феодосии.

Проблемы с водой в Крыму, казалось, почти решены: полуостров, по информации специалистов, прошел засушливый период и двигается к влажному. Это значит, что притоки в водохранилища в ближайшие два-три года должны только расти. Однако на деле воды в водохранилищах снова нет. Ярким примером тому стала ситуация с обмелением Феодосийского водохранилища. Проблему вскрыли дачники из массива Степной в пригороде Феодосии, которым в конце сентября перестали подавать техническую воду. Выяснилось, что брать ее негде не только для садовых товариществ. Курортную Феодосию перевели на водоснабжение из другого водохранилища – Фронтового, которое тоже «на грани».

- На сегодняшний день подача воды для Феодосийского округа осуществляется из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов. Вода для водоснабжения населения Феодосии в настоящее время подается из Фронтового водохранилища, - сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Феодосийское водохранилище – наливное, оно расположено недалеко от села Владиславовка Кировского района и изначально наполнялось водами Днепра через Северо-Крымский канал. Но с 2015 года воду в него закачивают из Тайганского и Белогорского водохранилищ, которые из-за отсутствия дождей этой осенью тоже почти пустые.

- Белогорское водохранилище наполняется стоком с гор во время дождей. Приток в октябре составил всего 108 тысяч кубометров воды. А поскольку всю воду из Белогорского водохранилища в Северо-Крымский канал сбросили еще в августе, оно обмелело. Сейчас объем Белогорского водохранилища составляет 3,52 миллиона куб.м. Это около 15%. Притоки в него идут, но оно еще не настолько наполнено, чтобы осуществлять сбросы. А Тайганское водохранилище находится ниже по рельефу, и, по сути, является дополнением к Белогорскому и заполняется в зависимости от наполнения Белогорского. Там объем сейчас составляет 1, 279 миллиона кубометров, это всего 10%, - рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии», старший преподаватель кафедры водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Анатолий Копачевский.

Вернуться к наполнению Феодосийского водохранилища посредством воды из Белогорского, можно будет не раньше декабря, когда прогнозируются осадки в Крымских горах, говорит Копачевский. Пока же Феодосия будет брать ресурс из водохранилища Фронтового, которое еще в 2017-м при общем объеме в 35 миллионов кубометров было заполнено всего на 3 миллиона кубов. Сейчас объем Фронтового водохранилища составляет и того меньше - 1,184 миллиона кубов, это всего 5,3% от общего объема.

Из Фронтового водохранилища Феодосия получает в среднем около 40-45 тысяч кубометров воды в сутки. В зависимости от «мертвого», то есть неиспользуемого объема, этого хватит максимум на 25 дней, предполагает специалист. Ситуация обострится если декабрь не даст ожидаемых притоков в Белогорское водохранилище. Тогда одним из вариантов водоснабжения Феодосии может стать переброска части стока реки Салгир в Северо-Крымский канал, отмечает Копачевский. Это предложение ранее уже озвучивали эксперты, а в конце прошлого года МинЖКХ выдало разрешение на технологические изыскания по возможности очистки такой воды до питьевого уровня.

Феодосийские власти тем временем ищут возможности наполнить водохранилище. ГУП «Вода Крыма» поручено уменьшить забор воды с поверхностных источников, «Крыммелиоводхозу» - привести в соответствие с проектом построенный в рамках ФЦП водовод, а также отработать режимы работы насосных агрегатов села Фронтовое.

Феодосийцев власти просят экономить воду.

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