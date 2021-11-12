Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 ноября: Еще 828 заболевших

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Несмотря на активную кампанию по вакцинации, коронавирус в Крыму не отступает. Минздрав продолжает разворачивать дополнительные койки для больных. В правительстве говорят, что 80% привитого населения уже недостаточного для создания коллективного иммунитета. Стоит вопрос о вакцинации 90-95% населения.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК.

По данным Министерства здравоохранения РК, в Крыму за сутки зарегистрировали 828 новых случаев заболевания коронавирусом. 20 человек скончались.

Всего с начала пандемии Covid-19 выявили у 106 096 человек. Только за минувшие сутки лаборатории республики обследовали на ковид 9774 человека.

Выздоровели после перенесенной инфекции за сутки 823 человека, за весь период с начала пандемии – 93 793.

За все время пандемии вирус унес жизни 3216 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе по состоянию на 12 ноября зарегистрированы 354 новых случая заболевания COVID-19. По данным правительства Севастополя, 200 человек выписаны после выздоровления. Умерли 12 человек в возрасте от 64 лет до 91 года.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 43 261 человек. Выздоровели 35 823 человека, 1 507 умерли.

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