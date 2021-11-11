Алуштинец несколько лет борется за свою землю, на которой хотят построить гаражи

На территорию предприятия Томашевского въехал трактор и сломал забор

Земля в Крыму всегда была «лакомым кусочком» как для местных, так и для приезжих. А на Южном берегу Крыма участки всегда «на вес золота». И речь идет не только о землях под строительство объектов для размещения отдыхающих. Неоднозначная ситуация сложилась в городе-курорте Алуште. Местный житель, у которого в собственности есть недвижимость, с 2014 года пытается отстоять свои имущественные, а с недавнего времени еще и личные права.

С чего все началось

Решениями Изобильненского сельского совета от 03 марта 2014 года с № 54/1 по 54/65 территория, на которой располагается недвижимость Олега Томашевского, выделена группе лиц под размещение гаражей. Собственник обратился в Алуштинский городской суд с административным иском о признании незаконными данных решений и возложении на Изобильненский сельский совет обязанности об их отмене.

Одновременно собственник обратился в местную прокуратуру, а после Алуштинский городской суд Республики Крым своим решением от 10 октября 2016 года удовлетворил исковое заявление, но частично. Также прокуратура признала незаконными решения Изобильненского сельского совета.

Но суды продолжаются дальше. Один из наиболее активных граждан, которому выделено несколько участков под гаражи, подал апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Крым, как и местная администрация, но решение Алуштинского суда оставили без изменений. Но дальше оспаривать судебные решения принялась другая гражданка, которой тоже был выделен участок. И на этот раз Верховный суд Крыма удовлетворил ее жалобу, и 15 мая 2018 года дело снова передали в суд апелляционной инстанции. В июне решение Алуштинского городского суда отменили. Так Олегу Томашевскому отказали в удовлетворении иска к городской администрации, и отменить решение о выделении земли под гаражи не удалось.

Алуштинец пока не может доказать, что земля принадлежит ему

Новый виток в деле

После присоединения Крыма к России все документы крымчан, выданные государственными и официальными органами Украины, были признаны действительными (согласно ст. 12 федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»).

При Украине в 2005 году Олег Томашевский получил свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество. Но в 2016 году администрация Алушты подала иск в суд о признании отсутствующим права собственности на асфальтобетонное мощение как объекта недвижимости. Алуштинский городской суд не удовлетворил иск, но Верховный суд Крыма отменил это решение. Так, Томашевскому аннулировали запись в Едином реестре прав на недвижимое имущество и запретили совершать сделки, связанные с правом собственности.

Возникла типичная юридическая коллизия, ведь выданное алуштинцу свидетельство о праве собственности никем не было оспорено. Поэтому в соответствии с указанным федеральным конституционным законом является юридически действующим.

КОМПЕТЕНТНО

Адвокат Ольга Самострелова разъяснила, с чем может быть связана такая юридическая нестыковка. Продавец строения, которое купил Томашевский в 2005 году, имел право пользования на земельный участок под домом (на основании акта на право постоянного пользования землей, выданного исполнительным комитетом Алуштинского городского совета 05.05.1963 года).

- Пунктом 3 статьи 552 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что при продаже покупателю строения, находящегося на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, покупатель приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и продавец недвижимости. Продавец строения имел право пользования на земельный участок, поэтому такое же право на него приобрел и покупатель строения, в данном случае Олег Томашевский. Аналогичная законодательная позиция описана и в ст.35 Земельного кодекса РФ, - рассказывает адвокат.

Также Ольга Самострелова обратила внимание на еще один момент: под асфальтобетонным мощением Томашевского расположены инженерные коммуникации ГУП РК «Вода Крыма» (городской и внутренней водопровод и канализация), а также пожарные гидранты Главного управления МЧС России по Республике Крым, подземные электросети.

По словам адвоката, с 1963 года участок, на котором стоит дом Томашевского, имеет статус «земли промышленности и транспорта», поэтому выделять его для размещения гаражей категорически нельзя.

Что происходит сейчас

Первый заместитель главы администрации города Алушты Алексей Боярчук рассказал, что администрация не является участниками конфликта, который «уже вышел на частный уровень». Он посоветовал обратиться к судебным решениям и пообещал помочь в них разобраться, если возникнет потребность.

Сегодня конфликт с каждым днем «разгорается» с новой силой. По данным Олега Томашевского, 10 октября 2021 года 15 человек ворвались на территорию предприятия ИП Томашевский О.А. с целью рейдерского захвата, трактором взломав забор, который является его собственностью. Олег подал заявление в ОМВД России по городу Алуште. Прибывшие на территорию сотрудники полиции, не выходя из машины, приняли заявление и уехали.

- На протяжении нескольких лет практически ежедневно происходит умышленное уничтожение моего имущества, - рассказывает Олег Томашевский. - Уничтожена часть сооружения, забор, асфальтобетонные мощения ориентировочной площадью не менее 1500 квадратных метров, поврежден кабель электрообеспечения, система отопления здания, снесены электроопоры и пожарное аварийное водоснабжение. С 10 по 31 октября текущего года нанесен ущерб почти на 23 миллиона рублей. Кроме того, полностью заблокирована работа находящегося здесь предприятия.

1 ноября пришло сопроводительное письмо от 20 октября 2021 года о направлении постановления об отказе возбуждения уголовного дела от 19 октября 2021 года, в котором, среди прочего, говорится об отсутствии состава преступления и о том, что, со слов одного из участников конфликта, на месте просто проводилась уборка мусора.

По словам Томашевского, именно сейчас в его адрес и в адрес его семьи активно поступают угрозы, и каждый раз он обращается в полицию. А еще алуштинец получил травмы, когда один из участников конфликтов толкнул его под экскаватор. После этого Томашевский официально лечился более 50 дней (из них 22 дня стационарно).

Олег Томашевский неоднократно обращался в Министерство внутренних дел РФ, в прокуратуру города Алушты, в прокуратуру Республики Крым, а также в прокуратуру РФ, но в настоящее время ситуация остается неизменной.