Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 ноября: 837 новых заболевших

В Крыму работают мобильные пункты вакцинации. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Статистика по распространению COVID-19 на полуострове не очень утешительная, хоть и проходит масштабная вакцинация.

Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым сообщила, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 837 случаев новой коронавирусной инфекции. За время пандемии в общей сложности сделано 106 933 тестов положительных на Covid-19.

За истекшие 24 часа на новую коронавирусную инфекцию специалисты обследовали 8 226 мужчин и женщин.

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Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым

За сутки сумели победить опасную хворь и выздороветь 835 заболевших, за весь период пандемии - 94 628.

Заболевание за сутки унесло 20 человеческих жизней, общее число умерших – 3216 мужчин и женщин.

СЕВАСТОПОЛЬ

Пресс-служба правительства Севастополя сообщила, что в городе-герое зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусом. 244 заболевших выздоровели, но 10 человек не удалось спасти. Возраст умерших от 34 до 84 лет.

Всего за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 43 612 мужчин и женщин, выздоровели 36 067 человек, 1 517 не удалось спасти.

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