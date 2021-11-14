Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 ноября: плюс 851 заболевший

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 107 784 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму за 13 ноября зафиксировали 851 человека с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК. Всего с начала пандемии выявлено 107 784 положительных на Covid-19.

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Данные Министерства здравоохранения РК

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7 927 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 847 человек, выздоровевших за весь период – 95 475.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

На 14 ноября в Севастополе зарегистрировали 352 случая коронавируса, 188 человек выписали после выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Скончались от коронавируса 8 человек в возрасте от 58 до 85 лет.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 43 946 человек.

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