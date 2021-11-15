Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 ноября: плюс 860 заболевших

Всего с начала пандемии было выявлено 108 644 заболевших Covid-19. Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 860 случаев коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии было выявлено 108 644 заболевших Covid-19.

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Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 013 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 858 человек, выздоровевших за весь период – 96 333, - отметили в пресс-службе Минздрава.

СЕВАСТОПОЛЬ

На утро 15 ноября в Севастополе зарегистрировали 350 новых случаев заболевания COVID-19, 265 человек выписаны после выздоровления. Умерли 6 человек в возрасте от 68 лет до 91 года.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 44 314 человек. В настоящий момент выздоровели 36 520 человек, 1 531 умер, - добавили в пресс-службе Правительства города.

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