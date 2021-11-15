В Минздраве объяснили, почему локдаун не помог Крыму победить коронавирус

Остановить рост заболеваемости коронавирусом в Крыму пока не удается. Фото: Архив КП.

Полуостров продолжает обновлять антирекорды по количеству заболевших и скончавшихся от Covid-19. Несмотря на введенные ограничения и недельный локдаун в ноябре, кардинально переломить ситуацию в республике не удалось. Крым остается в пятерке лидеров по росту заболеваемости, пропуская вперед только Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Самарскую области.

По мнению главного внештатного специалиста Минздрава РК по медицинской профилактике Владимира Мещерякова, спрогнозировать развитие ситуации во время кратковременного локдауна было довольно сложно. Это связано с тем, что Крым, как и Москва, стал большим транспортным узлом, в котором пересекаются потоки людей из разных регионов страны.

- Поэтому может накапливаться различный генетический материал, в том числе различные модификации вируса. Сейчас у нас больше превалирует штамм «Дельта», однако люди прибывают из различных регионов, в том числе на выходные дни. И даже не будучи больными, они могли привезти сюда дополнительно какие-то разновидности коронавируса. Но это из разряда предположений. Потому что сейчас еще очень много семейных очагов. И несмотря на все то, что сейчас предпринимается в Крыму, стабилизировать ситуацию, к сожалению, пока не удается, - сказал КП Мещеряков.

На осеннем росте заболеваемости, по словам специалиста, сказалось большое количество отдыхающих летом. Эта особенность Крыма как курортного региона, где одни хотят отдохнуть, а другие заработать, и стала решающей. Добавили статистики и семейные очаги- там, где болеет один, очень сложно не заразиться остальным.

- В ограниченном пространстве не всегда можно изолироваться от больного, который нуждается в помощи и уходе. Полностью избегать контактов не получается, и этим тоже можно объяснить, почему нам не удается остановить рост заболеваемости, - поясняет Мещеряков

В то же время локдаун позволил значительно нарастить темпы вакцинации. По данным Минздрава республики, ежедневно иммунизацию в Крыму проходят порядка 15-20 тысяч человек. Полностью привились против COVID-19 почти 48% крымчан. Первый компонент вакцины получили уже более 750 тысяч человек - это 62,5% от плана, сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский. Первым в лидеры по количеству вакцинированных выбился Симферополь, где прививку сделали уже почти 84% жителей.

При этом вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом коллективного иммунитета на уровне 80% недостаточно. Правительство планирует поднять планку до 90-95% вакцинированных.

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