Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 ноября: плюс 859 заболевших

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым впервые за долгое время снизились показатели заболеваемости COVID-19 – за последние сутки выявили 859 случаев новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в республике реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса: запрещены массовые мероприятия, продолжает действовать масочный режим, а в заведения общепита, ТЦ, кинотеатры и другие развлекательные заведения можно попасть только с QR-кодом или иным документом, подтверждающими факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

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Данные Минздрава РК

В Республике Крым с начала пандемии выявили 109 503 положительных на Covid-19, 589 – за последние сутки. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 027 человек, – говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе выздоровели 97 190 человек, 857 – за последние 24 часа.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 16 ноября в Севастополе зарегистрированы 347 новых случаев заболевания ковидом. 541 человек выписан после выздоровления. Умерли 9 человек в возрасте от 56 до 85 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 44 661 человек. В настоящий момент выздоровели 37 061 человек, 1 540 умерли.

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