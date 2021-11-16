Больше тысячи крымских предприятий принимают оплату по QR-коду через систему быстрых платежей

Банк РНКБ предоставил клиентам возможность оплаты покупок и услуг через Систему быстрых платежей Фото: Архив "КП"

Пользователи мобильного приложения «РНКБ 24/7» могут оплачивать товары и услуги по QR-коду через Систему быстрых платежей. Новую функцию подключил банк РНКБ для тысячи крымских торгово-сервисных предприятий. Таким образом клиенты могут использовать новую функцию в отношении тех юридических лиц и предпринимателей, которые подключены к сервису СБП и используют онлайн-кассы РНКБ. Систему быстрых платежей чаще всего подключают продуктовые магазины, рестораны, кафе, бары, а также магазины одежды и обуви.

Таким образом клиенты могут использовать новую функцию в отношении тех юридических лиц и предпринимателей, которые подключены к сервису СБП и используют онлайн-кассы РНКБ. Систему быстрых платежей чаще всего подключают продуктовые магазины, рестораны, кафе, бары, а также магазины одежды и обуви.

КАК РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ СБП

Клиенты РНКБ сейчас могут оплачивать товары и услуги через СБП по QR-коду. Он содержит все необходимые реквизиты для совершения оплаты. Так, чтобы расплатиться за выбранный товар, нужно выбрать опцию распознавания распознавания QR-кода в мобильном приложении и считать сформированный код. Далее нужно проверить сумму и реквизиты получателя платежа и подтвердить операцию. Средства зачисляются на счет продавца мгновенно.

КАК УЗНАТЬ, ГДЕ МОЖНО РАСПЛАТИТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ СБП?

О такой возможности клиентам обычно сообщают сотрудники торгово-сервисной точки. На интернет-сайте, где возможно расплатиться при помощи СБП, клиенту предложат такой вид оплаты. С момента запуска этой услуги (август текущего года) на предприятиях было совершено платежей при помощи QR-кода на сумму более 1 миллиона рублей.

- В условиях ограничений в период пандемии коронавируса в развитии дистанционных каналов обслуживания и безналичных расчетов заинтересованы не только банки, но и предприниматели, – говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Мы предоставляем нашим клиентам все возможности для использования современных цифровых технологий, которые не только комфортны и безопасны, но и выгодны. Преимуществом оплаты товаров и услуг по QR-коду для предприятий, помимо мгновенного зачисления средств на счет, является также сниженная комиссия за операцию.

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