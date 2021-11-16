В Крыму готовы возродить идею создания «пещерного метро»

Вагончики для туристов в Новоафонской пещере в Абхазии. Фото: сайт Новоафонской пещеры

В Крыму предлагают реализовать проект «пещерного метрополитена», который был разработан еще при Советском союзе, но так и не был воплощен в жизнь. Речь идет о строительстве узкоколейки в Красной пещере – уникальном геологическом памятнике природы, расположенном недалеко от села Перевальное Симферопольского района. Это самая большая пещера в Крыму с множеством соединенных друг с другом отдельных входов и колодцев.

В 70-е годы прошлого столетия здесь планировалось создать целый туристический комплекс, подобный тому, который уже полвека функционирует в Абхазии. Построенное в советские годы легкое метро в Новоафонской пещере везет туристов вглубь горной породы. Просторный вестибюль на входе напоминает станцию метро, а мини-поезд, построенный на Рижском вагоностроительном заводе, создан в единственном экземпляре.

Такие же вагончики должны были подвозить туристов к галереям Красной пещеры в Крыму. Но проект законсервировали из-за строительства рядом военного полигона, который действует и сейчас.

- Идея неплохая, у нас сохранился этот проект. Там планировалось пробить тоннель сквозь горные породы и пробиться в Красную пещеру, чтобы пустить паровозик. Это должен был быть целый комплекс с гостиницей. Сейчас, чтобы в Красную пещеру пройти, нужно подниматься по горной дороге и долго пешком. Проектом предполагалось, что человек садится в вагончик и едет в пещеру, - рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.

Одна из галерей Красной пещеры в Крыму. Фото: Википедия Фото: другой источник.

Первой в мире пещерой, которая была оборудована таким образом, стала Постойнска яма в Словении. Новоафонская пещера в Абхазии стала первой в СССР, над ней трудились рабочие советского Метростроя.

Реализовать такой сложный проект сегодня можно только при серьезном государственном участии, отмечает ученый. Проект требует финансовых вливаний, да и пробить тоннель, обеспечив полную безопасность - задача не из простых. Зато в перспективе Крым мог бы получить новый туристический объект и хорошие поступления в бюджет.

- Теория действительно интересная. И нашей туристической отрасли таких объектов не хватает. У нас в сезон в пещеры большие очереди, и это направление можно развивать, - отмечает Самохин.

Оборудованных пещер в России, по информации специалиста, около сорока. Для сравнения в Китае их 400. И если карстовыми породами занято 65% территории России, то Крым в этом плане настоящая карстовая республика - таких пород на полуострове 84%.

Сейчас спелеологи разрабатывают 3D модель Красной пещеры, которая будет использована для изучения системы образования карстовых вод. По информации ученых, 95% водных ресурсов на полуострове – это вода из пещер. Красная пещера- идеальный вариант, чтобы понять, как она образуется.

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