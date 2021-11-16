Крым выполнил план по вакцинации от коронавируса на 63%

Крым значительно нарастил темпы вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

План по вакцинации против Covid-19 в Крыму выполнен на 63%, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- На данный момент план вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в то время как среднероссийский уровень составляет 62%,- отметил он.

Глава Крыма подчеркнул, что в наличии в республике более 130 тысяч доз вакцины «Спутник V». При этом он также признал дефицит вакцины «Спутник Лайт» и выразил надежду, что в скором времени проблема будет решена.

- На данный момент действительно имеет место быть недостаток данной вакцины в федеральном масштабе, однако эта проблема решается, и надеемся, что уже через неделю будет устранена, - отметил глава республики.

Нарастить темпы вакцинации в Крыму удалось после ужесточения антиковидных мероприятий и введения системы QR-кодов, которые необходимы для посещения торговых центров и заведений общепита, а также для заселения в гостиницы. В Министерстве здравоохранения республики рассчитывают достичь коллективного иммунитета в Крыму уже к концу году. Лидером по количеству вакцинированных на сегодняшний день является Симферополь, где прививку против коронавируса сделали почти 84% горожан.

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