Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 ноября: Выявлено еще 867 случаев заболевания

Количество привитых и переболевших должно отразиться в снижении заболеваемости коронавирусом Фото: архив "КП"

План вакцинации в Крыму выполнен на 63%, что на 1% выше среднероссийского показателя.

К концу года Миндрав РК планирует привить от коронавируса 1 миллион 212 тысяч человек.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 110 тысяч 370 случаев COVID-19. Справились с болезнью 98 тысяч 56 человек. Умерли 3 тысячи 308 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19 Фото: архив "КП"

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 867 случаев новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 866 человек. Умерли 20 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 5722 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 344 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 435 пациентов, умерли 7.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 45 тысяч 5 человек. Выздоровели 37 тысяч 496 инфицированных, 1547 умерли.

Прививку от коронавируса 218 тысяч 665 человек, в том числе 182 тысяч 719 прошли оба этапа вакцинации. Плановый показатель для города-героя составляет 328 тысяч человек.

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