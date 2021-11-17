В Симферополе няню подозревают в убийстве ребенка-инвалида

Следователи осмотрели место происшествия и провели допрос. Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму силовики задержали жительницу Красногвардейского района, работавшую няней в Симферополе. Женщину подозревают в нанесении смертельных травм ребенку-инвалиду.

Как сообщили в Главном Следственном комитете РФ по Крыму и Севастополю, тело 7-летнего мальчика с инвалидностью нашли в одном из частных домов Симферополя. Он умер, захлебнувшись рвотными массами после получения черепно-мозговой травмы.

- Согласно результатам медицинского заключения, смерть несовершеннолетнего наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы, которые состоят в причинной связи с наступлением смерти, - сообщили в Следкоме.

В Симферополе задержали женщину, работавшую няней, по подозрению в нанесении смертельных травм ребенку-инвалиду. Фото: ГУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю

По информации старшего помощника руководителя главного ГУ Следкома по Крыму и Севастополю Ольги Постновой, на данный момент следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, допросили круг лиц и назначили дополнительные экспертизы для установления полной картины произошедшего.

Следствие готовится предъявить няне обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают возможность тюремного заключения сроком до восьми лет.

Кроме того правоохранители дадут оценку обстановке в семье ребенка и действиям уполномоченных служб по работе с ребенком-инвалидом.

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