РАН ставит под сомнение результаты добытой пресной вводы из-под Азовского моря

Буровая установка в Азовском море в Крыму. Фото: Архив КП.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян высказал недоумение по поводу длительного отсутствия официальных результатов анализов проб воды, добытой из-под дна Азовского моря в Крыму. По мнению ученого, узнать химический состав воды можно менее чем за минуту. Для этого не обязательно везти образцы для исследования в столицу.

- Чтобы проанализировать воду на минерализацию, нужно полминуты и прибор величиной с авторучку. А они взяли и повезли пробу в Москву. Хотя установить минерализацию воды можно было и на бурильной установке. Просто смешно везти в Москву, когда рядом, в Ростове-на-Дону, есть главное заведение, занимающееся гидрохимией - Гидрохимический институт. В самом Крыму, в Симферополе и в Севастополе, есть университеты, и другие организации, в которых все это можно было бы сделать. Совершенно непонятное путешествие всего этого дела в Москву ничего, кроме подозрения не внушает, - рассказал КП-Крым Данилов-Данильян.

Вице-премьер России, курирующий Крым, Марат Хуснуллин накануне сообщил, что вода из-под Азовского моря оказалась пригодна для употребления. Правда, узнать объемы запасов, по его словам, пока не удалось – из-за начавшегося сезона штормов работы отложили на 2022 год.

- У нас есть хорошие новости: вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть - вода питьевая. Теперь мы ведем доразведку, какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ, думаю, что эта работа будет завершена в следующем году, - сказал Хуснуллин.

В то же время, по мнению ученого РАН, бурить дно Азовского моря однозначно не нужно, поскольку, будучи пресной водой сегодня, уже завтра в месте бурения она может стать соленой.

- Свято место пусто не бывает. Откуда-то должно прийти такое же количество воды для восполнения запасов подземных месторождений. Иначе не бывает. А откуда она возьмется? Она возьмется из Азовского моря. Но минерализация воды в Азовском море 14 промилле. Если такой водой будет восполняться эксплуатируемое месторождение, то вода в нем минерализуется очень быстро, и очень быстро станет непригодной для питья, даже если сначала она была хорошей. Весь этот комплекс вопросов внушает очень серьезные опасения на счет продуманности и научной обоснованности всей этой затеи,- считает профессор.

Идею добывать воду из-под Азовского моря для снабжения Крыма озвучил президент на итоговой пресс-конференции в конце прошлого года. Владимир Путин напомнил о мерах, уже принимаемых в регионе для решения проблемы водоснабжения и заверил, что экономить на этом государство не будет.

Провести геологоразведку в Азовском море Правительство поручило крупнейшему в стране холдингу «Росгеология», выделив на эти цели более 300 миллионов рублей. Первая партия добытой из-под моря воды отправилась на экспертизу еще в конце июля. Отчитаться о результатах исследований «Росгеология» должна до 27 декабря этого года.

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