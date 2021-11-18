Билборды на границе Крыма и Ганы: как афроамериканец снялся в рекламе популярного оператора

Иностранец за все четыре года учебы не был у себя на родине Фото: Надежда ДАЦЮК

Улыбчивого белозубого африканца на крымских билбордах оператора связи «Волна мобайл» видно издалека. Снимки получились яркими, как и видеоролики, на которых темнокожий парень изображает таксиста. Правда, пользователи соцсетей усомнились в том, что это реальный персонаж и задались вопросами, зачем афроамериканец снимался в рекламе. «Комсомолка» нашла того самого парня с билборда и узнала, как он стал моделью.

- Меня зовут Брайт, мне 23 года. Приехал из африканской страны Гана, а сейчас живу в Симферополе и учусь в Медицинской академии имени С.И Георгиевского на терапевта. Здесь я уже четыре года, осталось учиться полтора, - рассказывает африканец.

Брайт любит позировать для фотографов и рекламодателей. Фото: личный архив

Брайт очень любит путешествовать и решил совместить приятное с полезным, получая образование вдалеке от родины.

- Я очень люблю бывать в разных местах, узнавать новую культуру. После окончания учебы вообще могу работать и у себя на родине в Африке, в Канаде, в Австралии, Америке. У нас высокий уровень обучения, но мне хотелось бы путешествовать, поэтому поехал в Крым. Здесь в университете полный курс обучения проходит на английском языке. Это очень удобно, – поясняет иностранец. - А еще в Крыму не очень дорого. Если год обучения на медика в Москве стоит 9 тысяч долларов, то здесь 3,5 тысячи. В Крыму очень хорошая погода, здесь тепло. И теперь у меня много друзей.

Самые любимые города в Крыму - Ялта, Севастополь, Бахчисарай, Алушта. В Симферополе Брайту нравится гулять по Гагаринскому парку.

- Очень часто туда хожу и один, и с друзьями. Помогает разгрузиться, если есть проблемы с семьей или на учебе. А еще в Симферополе я люблю покупать латте с ванильным сиропом, здесь его готовят лучше всего, - делится наш герой.

Как же Брайт попал в рекламу «Волны мобайл»? Африканец рассказал «Комсомолке», что после учебы каждый день преподает английский язык, а еще иногда подрабатывает моделью:

- У меня есть друг, который работает в сфере моделинга и тоже учится в медуниверситете. Он позвонил и сказал, что нужен типаж афроамериканца для съемок крымского оператора. Я сказал «да», потому что мне очень нравится такая работа. Слава богу, что меня приглашают на съемки! До этого, конечно, я не снимался для обложек или билбордов. Зато меня часто приглашают на съемки образов для брендов одежды, а еще бывает, что работаю в кадре как модель для фотографов.

Та самая реклама с участием Брайта

Несмотря на то, что Брайт часто мелькает на городских билбордах, его не узнают на улицах.

- Я могу стоять прямо возле билборда, но никто даже и не заметит сходства. Конечно, мои друзья, преподаватели знают, что именно я снялся в этой рекламе. Они за меня рады. А я рад работать в этой сфере. Ведь это приносит удовольствие и деньги.

Иностранец за все четыре года учебы не был у себя на родине. Он признался, что скучает не только по родным, но и по местной ганской еде.

- У вас здесь вкусно, но не очень остро. Мы, африканцы, едим очень острую еду, - сокрушается Брайт.

Вспомнить вкус домашних блюд парню помогают однокурсницы, которые приехали из Африки, а вот оставаться на связи с родными - стабильный скоростной интернет на мобильном телефоне.

- У меня есть SIM-карта «Волна мобайл». Я постоянно связываюсь с друзьями и родными, интернет очень быстрый, и я всегда на связи.