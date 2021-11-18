Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 ноября: Заболели еще 878 человек

Крым продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Республика Крым продолжает замыкать первую пятерку регионов-лидеров по количеству заражений коронавирусом. Наибольший прирост ежесуточно фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Московской областях. Переломить ситуацию не удалось, несмотря на короткий локдаун в первых числах ноября, введение жестких ограничений и массированную кампанию по вакцинации.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

По информации Министерства здравоохранения Крыма, за стуки коронавирус подтвердился еще 878 человек. 23 жителя полуострова скончались. Эти цифры стали рекордными с начала пандемии. Всего от последствий вируса скончался 3 331 человек, заболели 111 248 человек.

Справиться с болезнью удалось еще 875 крымчанам, их выписали с выздоровлением. Всего с начала пандемии победили коронавирус в Крыму 98 931 человек.

За сутки лаборатории полуострова провели 6 068 исследований на COVID-19.

Данные министерства здравоохранения РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 18 ноября в Севастополе зарегистрирован 341 новый случай заболевания COVID-19. Такие данные приводит Правительство города.

402 человека выписаны с выздоровлением. Умерли 9 человек в возрасте от 48 до 83 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 45 346 человек. Выздоровели 37 898 человек, 1 556 умерли.

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