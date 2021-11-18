Министр культуры Крыма Арина Новосельская попала под следственные действия

Министр культуры Крыма не раз давала повод для шуток. Фото: Архив КП

Следственные мероприятия проводятся в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, происходящее - часть «системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней».

- Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом, - отметил Аксенов.

По информации источников, Новосельская была замечена в управлении следственного комитета.

Арина Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года. С тех пор она не раз давала повод для обсуждений в соцсетях. Год назад Новосельская оконфузилась на совещании с участием главы республики, нецензурно выругавшись в прямом эфире. Министра подвела техника, когда случайно включился микрофон. Ее слова «..., мать, поставили как обезьяне» позже обыграл в своей вечерней программе телеведущий Иван Ургант.

Неудачным для министра стало и сравнение грифонов на Митридатской лестнице в Керчи с орлольвами, «охраняющими вход в ад». А в сентябре этого года крымский сегмент соцсетей «взорвался» на фоне обсуждения наряда главы Минкульта, в котором она пришла на торжественную линейку в симферопольскую школу.

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