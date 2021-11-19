Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 ноября: плюс 884 заболевших

С начала пандемии в республике выявлено 112 132 положительных на Covid-19 Фото: архив "КП"

Крымчанам, переболевшим коронавирусом, рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию. Больше 4 тысяч жителей республики уже прошли ее, сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. Углубленная диспансеризация граждан, перенесших коронавирус, продолжается. Особенно важно следить за здоровьем гражданам в возрасте от 60 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания.

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 18 ноября зарегистрировали 884 случая коронавируса. Такие данные приводят в Министерстве здравоохранения РК. С начала пандемии в республике выявлено 112 132 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7 234 человека.

Количество выздоровевших за сутки - 881 человек, а за весь период с начала пандемии - 99 812.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 19 ноября в Севастополе зарегистрировали 337 зараженных коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города. 611 человек выписаны после выздоровления, 12 человек в возрасте от 33 до 100 лет скончались. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 45 683 человека.

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