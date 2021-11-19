Крымский банк открыл льготный кредит для крупного производителя молочной продукции на полуострове

Фото: Архив "КП"

Крымский банк РНКБ открыл кредитную линию на 318 миллионов рублей для одного из крупнейших производителей молочной продукции в Крыму ООО «Новатор».

Средства были выделены до 2026 года в рамках льготной программы кредитования для сельхозпроизводителей в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528. Товаропроизводитель планирует вложить деньги в строительство, реконструкцию и модернизацию предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушки молока и сыворотки. Также ООО «Новатор» приобретет новую технику и оборудование.

- Поддержка крымских товаропроизводителей является одним из приоритетов работы для РНКБ, и мы рассчитываем, что выданные средства обеспечат дальнейшее развитие предприятия, которое является одним из ведущих производителей молочной продукции в регионе, - говорит вице-президент - директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

СПРАВКА «КП»

ООО «Новатор» - один крупнейших производителей молочной продукции в Крыму. Предприятие занимается производством молочных продуктов (сухие молокопродукты, твердые сыры, цельномолочная продукция и пр.). Собственные торговые марки: «Молочный доктор», «Джанкойский сыр», «Азбука Крыма», «Милая деревня». Производственная мощность предприятия - 300 тонн перерабатываемого молока за смену.