Предвыборная кампании Виктории Билан грозит закончиться в суде

Билан единственная кто не отчиталась в комиссию. Фото: Виктория Билан/Facebook

Прошло чуть больше двух месяцев с тех пор, как утихли предвыборные лозунги. Россия выбрала новый состав Государственной Думы, и он приступил к работе. Проигравшие исчезли с экранов и только у избирательных комиссий работы не убавилось. К примеру избирком Евпатории до сих пор не может дождаться итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств от кандидата партии «Справедливая Россия» Виктории Билан.

Не мытьем, так катанием

- Виктория Билан, являвшаяся кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному округу Республика Крым - Евпаторийский одномандатный избирательный округ No 21, итоговый финансовый отчет в срок, не представила, - сказано в официальном письме избиркома.

И Билан единственная кто не отчиталась в комиссию - другие 11 кандидатов передали документы в срок. С чем связано такое поведение - не известно, но Виктория Леонидовна, которая еще летом из каждого утюга транслировала как сильно ее «бесят» нарушители закона, теперь придется отвечать поэтому же закону в суде. Несостоявшемуся депутату грозит штраф в 25 тысяч рублей.

Возможно, Виктория просто забыла о данной процедуре и не успела подать документы в установленный срок, ведь после проигрыша была занята сбором документов, чтобы оформиться помощницей одного из влиятельных депутатов в Госдумы РФ. Кто знает?! Так или иначе в Госдуму она попала, пускай хотя бы и в качестве помощника…

Откуда деньги?

Во время выборов на избирательный счет Виктории Леонидовны поступило нескольких миллионов рублей происхождение которых до сих пор не понятно. Согласно еженедельным отчетам о поступлении средств на избирательный счет кандидатов, которые избирком публиковал в СМИ, 8 августа Билан внесла на свой счет 2 миллиона рублей, указав их как «собственные средства». Откуда у бывшей чиновницы (Билан работала в Минфине Крыма) такие «собственные средства» - неизвестно. Равно как и не понятно куда эти немаленькие деньги были потрачены. Известно то, что под конец кампании, Виктория Леонидовна снимает с избирательного счета уже не 2, а 4 миллиона рублей.

- Билан Виктория Леонидовна по сведениям, предоставленным банком, 15 сентября 2021 года провела снятие средств в размере 4 110 971,90 рублей для оплаты консультационных услуг, - говорится в ответе избиркома на наш запрос.

Расходы из избирательного фонда кандидата в Государственную Думу не могут превышать 40 миллионов рублей, за каждый рубль должен быть строгий отчет. Возможно, именно этот загадочный банковский перевод не позволил кандидату подать финансовый отчет в избирком, продемонстрировав на деле свою «открытость». Если говорить про открытость, то непонятно как Билан, которая перед выдвижением в депутаты в своей же декларации указала доход за три последних года в 1,7 миллионов рублей, смогла позволить себе такие дорогие приобретения как машину за 1,7 миллиона рублей, квартиру 4,3 миллиона рублей, и самое главное дорогостоящую предвыборную агитацию с личными вложениями в 2 миллиона рублей.

Удобно ли отвечать на вопросы об этих загадочных деньгах самой Билан?

- Нет, не удобно - вот такой комментарий получила «Комсомолка» от Виктории Леонидовны, пытаясь с ней поговорить. Сообщения в мессенджерах экс-кандидат так же игнорирует.

Но давайте отвлечёмся от Виктории Билан. Представьте, что некий кандидат зачисляет непонятно каким образом полученные миллионы на свой избирательный счет, выборы он проигрывает, часть денег остается на счету и их нужно забрать обратно. Но как это сделать, ведь если действовать по закону, в конце избирательной компании, чтобы снять деньги со счета, нужно подать в избирком финансовый отчет. А если в отчете обосновать получение этих денег нельзя, что тогда? Тогда деньги возможно вывести в темную. К примеру, заплатить несколько оставшихся на счету миллионов, например, родственникам за некие консультационные услуги, которые они предоставляли во время выборов, а уж когда деньги выведены, финотчет в избирком можно и не сдавать… 25 тысяч рублей штрафа по сравнению с несколькими миллионами - не такая уж и потеря.