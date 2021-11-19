Письмо Екатерины II об обязательной вакцинации, написанное в Крыму, продадут на аукционе

Портрет Екатерины кисти Федора Рокотова

Письмо Екатерины II о необходимости вакцинации, которое императрица писала генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву во время путешествия в Крым, стало одним из экспонатов выставки аукционного дома MacDougall's в Москве.

- Между прочими предметами должности одним из главнейших почитаться должно заведение прививания от оспы, которая, как на известно, нанесла великий вред, - пишет Екатерина II.

В письме императрица рассуждала, как организовать места для вакцинации, где взять средства на это.

Директор аукционного дома Екатерина МакДугалл во время пресс-конференции напомнила, что императрица не стала издавать указ об обязательной вакцинации, а сама сделала прививку.

- Екатерина ни разу не издала официальный указ с требованием об обязательной вакцинации. Подходя к вопросу о вакцинации (а тогда это был перенос крови больного человека в кровь здорового), она, прежде всего, подала пример сама. Затем привились ее сын, ее фавориты, знать. И далее она постепенно пишет письма генерал-губернаторам, фельдмаршалам, издает агитпропаганду, брошюры. Она пыталась с помощью своего примера и влияния провести вакцинационную кампанию в России, - рассказала Макдугалл.

Письмо Петру Румянцеву о вакцинации от оспы, 20 апреля 1787. Фото: macdougallauction.com

Доктор искусствоведения Олег Хромов отметил, что Екатерине II ввели кровь от болеющего оспой крестьянского мальчика. Сразу же после императрицы такую «прививку» сделали 150 человек из ее ближайшего окружения.

- Письмо - блестящий памятник той кампании, которая проводилась при императрице Екатерине, - сказал Хромов.

Письмо императрицы и ее портрет кисти Дмитрия Левицкого будет выставлено как один лот стоимостью от 800 тысяч до 1,2 миллионов евро (78-117 миллионов рублей).

До 30 ноября экспонаты можно посмотреть в усадьбе Зубовых на Таганке, а сам аукцион пройдет в Лондоне 1 декабря.

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