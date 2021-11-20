Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 ноября: Еще 886 заболевших

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти. Фото: Архив КП.

Крым остается лидером по числу заражений коронавирусом. Сократить суточный прирост заболевших не удается несмотря на действие ряда ограничений на посещение общественных мест и заведений общепита. Доступ к ним возможен только при предъявлении QR-кода. Пожилым людям старше 65 отменен льготный проезд в общественном транспорте. Однако картина заболеваемости пока не меняется.

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В Крыму за 19 ноября зарегистрировали 886 случаев коронавируса. Такие данные приводят в Министерстве здравоохранения РК. С начала пандемии в республике выявлено 113 018 положительных на Covid-19.

Еще 22 человека скончались от вируса за минувшие сутки. Таким образом количество смертей достигло 3374 человек.

За сутки лаборатории полуострова исследовали на коронавирус 7 234 человека.

Количество выздоровевших за сутки - 881 человек, а за весь период с начала пандемии - 99 812.

Данные Министерства здравоохранения РК.

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По состоянию на 20 ноября в Севастополе зарегистрированы 338 новых случаев заболевания COVID-19. 455 человек выписаны после выздоровления. Умерли 10 человек в возрасте от 57 до 85 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 46 021 человек. В настоящий момент выздоровели 38 964 человек, 1 578 умерли.

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