Быстро и безопасно: как взять кредит и не разориться

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Бывает так, что из строя резко выходит машина или же ломается холодильник, а нужной суммы на дорогостоящий ремонт или покупку техники не хватает. Или же нужно покупать новогодние подарки, а нужная сумма еще не накоплена. Всегда хотелось бы иметь в запасе «подушку безопасности», которая выручит в непредвиденной ситуации. А что, если ее нет? Тогда самый оптимальный вариант – рассмотреть оформление кредита в банке.

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД ОФОРМЛЕНИЕМ КРЕДИТА

Первый вопрос, на который нужно ответить, какую сумму нужно взять взаймы. Второй момент, на который нужно обратить внимание – сумма ежемесячного платежа, который был бы комфортным. Эксперты советуют хорошо рассчитывать свои силы. Особенно, если долг предстоит возвращать долгие годы. Самая оптимальная долговая нагрузка – 25-30% от текущего дохода. Учитывайте, что сумма ежемесячного платежа зависит не только от основного тела кредита, но и от процента годовых. Чем больше сумма кредита, тем ниже может быть процент годовых. В случаях, когда нужно быстро взять небольшую сумму, некоторые предпочитают обращаться в микрокредитные организации. Зачастую МФО не проверяют платежеспособность клиента, но при этом устанавливают большой процент и штрафы за просрочки.

Лучше воспользоваться кредитной банковской картой как дополнительным кошельком. Например, если не хватает 5-10 тысяч до зарплаты. Желательно пополнить кредитку до истечения льготного беспроцентного периода. Он достаточно большой – некоторые банки не начисляют проценты в течение 55-ти дней, поэтому можно успеть погасить долг до следующей получки.

Если нужно взять более крупную сумму в долг, лучше рассмотреть потребительский кредит: банк предложит комфортный процент годовых и срок, за который можно погасить долг. Для покупки машины или недвижимости нужно рассмотреть автокредит или ипотеку.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ СМОГУ ПЛАТИТЬ?

Итак, кредит оформлен, и вы начали постепенно его погашать. Но внезапно вас уволили с работы или сократили зарплату. Теперь вы не можете оплачивать долги в том же размере, что и раньше. Что же делать в такой ситуации? Можно рассмотреть рефинансирование. Это поможет растянуть срок выплат и уменьшить сумму ежемесячного платежа. Но при этом размер переплаты банку увеличится, ведь при таком варианте придется дольше выплачивать проценты.

Кроме того, можно рассмотреть вариант реструктуризации долга или кредитных каникул. Но для этого придется доказать банку, что ваш доход уменьшился и предоставить все необходимые документы.

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ

Чтобы подать заявку на кредит, необязательно посещать офис банка. Так, например, в крупнейшем крымском банке можно подать заявку на кредит в интернет-банке или мобильном приложении. Так вы экономите время и заботитесь о своем здоровье. После того, как вы заполнили все необходимые поля, банк обрабатывает заявку. Среднее время принятия решения банком – 10 минут. Можно даже дистанционно получить одобренный кредит. Но размер займа, который выдают онлайн, не превышает миллион рублей. Средства начислятся на дебетовую карту.