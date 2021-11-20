Сотрудники ОБЭП пришли с проверкой на Митридатские лестницы в Керчи

Митридатские лестницы в Керчи открыли после реконструкции в июне этого года. Фото: Архив КП.

Реконструкцией Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи заинтересовались сотрудники ОБЭП. По неофициальной информации, правоохранители взяли пробы материала, из которого изготовлены ступени лестниц. Вопросы у силовиков возникли к качеству используемых при реконструкции материалов.

По данным источников, вместо гранита, ступени изготовлены из местного известняка, добыча которого якобы незаконно осуществлялась в Ленинском районе.

Подряд на разработку проекта реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи на сумму 101,5 миллион рублей в 2017 году выиграло ООО «Меандр». При разработке проекта фирма не учла существование на горе Митридат бункера, где в годы Великой Отечественной войны располагался командный пункт Керченской военно-морской базы Черноморского флота. В проектной документации, которая прошла Госэспертизу в 2018-м, о существовании командного пункта не упоминалось. Строители наткнулись на него случайно, в результате чего работы были приостановлены.

Компания «Меандр» является также автором новых грифонов на Митридатской лестнице, которые, по мнению отдельных экспертов, изобилуют анатомическими неточностями и изготовлены из несоответствующего материала.

После найденных нарушений реставрацию по конкурсу перепоручили московскому акционерному обществу «Баварский дом».

Реконструкция Митридатских лестниц в Керчи стартовала в сентябре 2019 года. Стоимость работ составила более миллиарда рублей.

18 ноября в Крыму задержали министра культуры республики Арину Новосельскую. Чиновницу обвиняют в получении взятки в размере 25 млн рублей. Новосельской инкриминируют «покровительство» компании «Меандр», которая выступала подрядчиком при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. Работы по возведению нового театра кукол стартовали еще в 2018 году, но так и не были завершены.

19 ноября Басманный суд Москвы арестовал Нивосельскую на два месяца.

В сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны гендиректор реставрационно-строительной компании «Меандр» Елена Завадская и ее бывший зам Евгений Ярмош по обвинению в хищении более 191 млн руб. при реставрации здания санкт-петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. По версии следствия, задержанные обналичили деньги, направленные на ремонт консерватории, но работы не выполнили.

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