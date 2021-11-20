200-летняя шелковица в центре Симферополя пополнила список самых старых деревьев России

200-летняя шелковица растет во дворе дома в центре Симферополя. Фото: Иван Коваленко.

Старинную шелковицу, посаженную в Симферополе другом Александра Пушкина Николаем Раевским, занесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Решение об этом сертификационная комиссия приняла 15 ноября, сообщил «Комсомолке» крымский краевед Иван Коваленко. Именно он собрал необходимые документы и добился включения дерева в реестр.

- Теперь это дерево уже никто не сможет срубить. Никакие согласования не помогут, теперь это просто запрещено, так как шелковица – памятник природы, - рассказал Коваленко.

Жители симферопольского двора по улице Пушкина,20, где растет старинная шелковица, по словам краеведа, заявили о намерении благоустроить территорию возле дерева. Они уже установили табличку, которая сообщает об охранном статусе шелковицы.

Следующим шагом, по словам Ивана Коваленко, должно стать признание уникальности двухсотлетнего дерева Министерством экологии. Документы для этого должна официально подать администрация Симферополя.

Старинное дерево занесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Фото: Иван Коваленко

Летом этого года уникальное дерево планировали срубить как аварийное. Местные жители забили тревогу, узнав, что шелковица мешает парковке автомобилей. На защиту дерева встала симферопольская общественность. По информации краеведов, дерево посадил друг Пушкина Николай Раевский, который увлекался садоводством.

В Национальном реестре памятников живой природы России насчитывается уже больше десятка старинных крымских деревьев. Самым первым в список в мае 2015 года попал 30-метровый 200-летний «суворовский» дуб в Белогорском районе. Согласно преданиям, в 1777 году под ним вел переговоры с представителями турецкого султана великий русский полководец Александр Суворов. Эти переговоры стали отправной точкой важных событий, результатом которых стало присоединение Крыма к Российской империи.

В том же году в реестр был занесен грецкий орех в Долине Привидений на горе Демерджи. Дерево известно по фильму Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», снятому в 1966 году. Именно на этом орехе сидел герой Юрия Никулина по прозвищу Балбес и кидался орехами в Шурика. По разным сведениям дереву от 400 до 600 лет.

В Симферополе произрастает еще одно старинное дерево, которое тоже попало в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Это 220-летний дуб в Детском парке на проспекте Кирова. Когда-то дуб рос в саду известного французского химика Феликса де Серра, у которого в 1820 году гостил Александр Пушкин. А в 1945 году в доме в 200 метрах от дерева останавливался отдохнуть по пути в Ливадийский дворец на Ялтинскую конференцию английский премьер-министр Уинстон Черчилль. Дуб является достопримечательностью крымской столицы, его называют «Богатырь Тавриды».

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