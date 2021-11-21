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Здоровье21 ноября 2021 7:56

Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 ноября: Выявлено еще 884 случая заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 21 ноября
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Половина заболевших нуждаются в госпитализации

Половина заболевших нуждаются в госпитализации

Фото: Архив "КП"

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 113 тысяч 902 случая COVID-19. Справились с болезнью 101 тысяча 578 человек. Умерли 3 тысячи 398 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 884 случая новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 881 человек. Умерли 24 пациента. Лаборатории за сутки выполнили исследования 5890 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 337 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 665 пациентов, умерли 12.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 46 тысяч 358 человек. Выздоровели 39 тысяч 629 инфицированных, 1590 умерли.

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