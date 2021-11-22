Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 ноября: Выявлено еще 814 случаев заболевания

Всего с начала пандемии выявлено 114 716 заболевших Covid-19. Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального минздрава, за последние сутки было зарегистрировано 814 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии выявлено 114 716 положительных на Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 035 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 811 человек, выздоровевших за весь период - 102 389.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое, по состоянию на 22 ноября, зарегистрировали 334 новых случая заболевания COVID-19. 687 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 9 человек в возрасте от 38 до 84 лет.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 46 692 человека.

Всего с начала пандемии выздоровели 40 316 человек, 1 599 умерли.

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