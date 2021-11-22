Предприниматели получили больше 200 миллионов рублей кредитов по поручительству Корпорации МСП

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В Крыму продолжают действовать программы господдержки предпринимателей. Крупнейший крымский банк РНКБ является участником пилотного проекта Корпорации малого и среднего предпринимательства (КМСП) по зонтичному механизму предоставления поручительств корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В рамках этого проекта РНКБ выдал первые 200 миллионов рублей представителям бизнеса.

В ноябре в банке запустили оформление экспресс-кредитов под поручительство КМСП. За первую неделю запуска этой услуги было выдано 60 кредитов на 86 миллионов рублей.

Участниками пилотного проекта являются всего шесть банков России. Один из них - РНКБ.

Таким образом, представители бизнеса могут получить кредит под поручительство КМСП, если у предпринимателя недостаточно залогового обеспечения. В рамках нового проекта можно получить поручительство до 50% от суммы кредита.

Чтобы взять крупный кредит под поручительство, предпринимателям не нужно обращаться в Корпорацию МСП. Возможность оформления поручительства встроена в условия существующих кредитных продуктов. Процесс оформления поручительства клиенту существенно ускоряется. Также сокращается и время выдачи кредита. Кроме того, не взимается комиссия за поручительство.

- Уже сейчас мы отмечаем активный спрос клиентов на кредиты под поручительство Корпорации МСП, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - Со своей стороны, РНКБ располагает всеми необходимыми инструментами для того, чтобы предприниматели пользовались кредитными средствами для развития бизнеса на максимально комфортных условиях.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, малый бизнес - один из основных драйверов развития Крыма.

- Для любого бизнеса очень важна возможность получить финансирование быстро и под адекватные процентные ставки. Экспресс-кредит РНКБ под «зонтичное» поручительство Корпорации позволяет предпринимателям Крыма получить необходимые средства на более выгодных условиях. А некоторым – «зонтик» вообще буквально открывает доступ к заемным средствам, которые до этого были им недоступны, например, из-за отсутствия необходимого залога, – сказал генеральный директор Корпорации МСП.