Годовщина энергоблокады Крыма: в иск против Украины внесут стоимость энергомоста с Кубани

22 ноября 2015 года без света в Крыму остались почти два миллиона человек. Фото: Архив КП

В сумму ущерба, причиненного Крыму в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины в ноябре 2015 года, войдет стоимость энергомоста с Кубани вплоть до последнего километра проводов.

Об этом рассказал КП-Крым председатель комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов. По его словам, ущерб от блэкаута будет рассчитываться с привлечением специалистов энергетической сферы, которая непосредственно пострадала в результате блокады. Только «Крымэнерго» ранее оценило ущерб от блэкаута в один миллиард рублей.

- По энергетической блокаде будем собираться рабочей группой с привлечением специалистов из министерства энергетики, Крымэнерго и так далее, чтобы они могли показать документацию и обосновать ущерб, который понесла энергетическая система, либо какие средства были направлены на преодоление последствий (блокады). Примерно можно сказать, что это две электростанции, которые были построены из-за того, что была прекращена подача электроэнергии. Это стоимость энергомоста, который идет с материковой части России в Республику Крым. Базовые цифры примерно понятны. Но чтобы предъявлять соответствующие претензии, необходимо понимать вплоть до последнего километра проводов, которые были заменены, поставлены и так далее, - сказал Трофимов.

Сегодня власти Крыма продолжают подсчет ущерба по водной блокаде. По предварительным оценкам сумма иска только по этому направлению составит 1,4 триллиона рублей. Также начинается работа по определению убытков от банковской блокады. Предполагается, что эта сумма составит около 60 миллиардов рублей.

- По банкам - в районе 60 миллиардов рублей. То есть примерно 1 миллиард долларов по состоянию на 2014 год. Пострадавшие здесь физические и юридические лица, которые имели депозиты в украинских банках. По расчетным счетам дела немного сложнее, потому что некоторые предприятия имели расчетные счета за пределами Республики Крым. Пока мы в деталях этот вопрос не обсуждали, но предварительная сумма нам известна, потому что мы занимались возмещением потерянных вкладов в украинских банках, - отметил председатель комитета по законодательству Госсовета РК.

Напомним, власти Крыма намерены подать иски против Украины за организацию пяти блокад - водной энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Завершить подсчеты по водной блокаде и подать соответствующий иск в Арбитражный суд власти планируют уже к концу года. После этого начнется работа по составлению исков по другим блокадам.

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу Украина прекратила в апреле 2014 года. А уже в конце декабря на основании решения СНБО страны украинской железной дороге и автоперевозчикам было запрещено осуществлять пассажирское сообщение с Крымом.

В ноябре 2015-го украинские радикалы организовали энергетическую блокаду полуострова, подорвав опоры ЛЭП в Херсонской области. 22 ноября без света в Крыму остались почта два миллиона потребителей. На полуострове действовал режим ЧС и графики аварийных отключений. В жестком режиме экономии предприятия работали вплоть до запуска энергомоста в Крым из Краснодарского края весной 2016-го.

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