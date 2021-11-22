В Крыму отреагировали на результаты выборов президента Болгарии

Румен Радев переизбран на второй срок. Фото: monitor.bg

Победа на выборах в Болгарии политика, который во время дебатов назвал Крым российским регионом, говорит о том, что граждане этой страны устали от антироссийской риторики и санкций. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Батурин.

Ранее в Болгарии на президентских выборах победил действующий глава государства Румен Радев, заявивший о своей неординарной позиции по отношению к Крыму. Он назвал полуостров российским, но при этом отметил, что в 2014 году произошла аннексия, противоречащая международному праву.

- Такие заявления отражают во многом мнения граждан Болгарии. Ведь иначе болгарский политик не использовал бы такую риторику. Тем более, победивший в политической гонке, - отмечает Батурин.

По его словам, такая позиция болгарского лидера обоснована исторически. Первый важный фактор, что Болгария раньше имела прочные культурные и экономические связи с Советским Союзом, входя в блок Варшавского договора. Также политолог напомнил, что Российская империя выступала союзником и поддерживала своих славянских братьев во время Балканских войн.

- Говорить о том, что заявление лидера Болгарии отражает ситуацию по всей Европе, не стоит. Но, безусловно, у всех стран Европы существует усталость от официальной политики, от риторики властей, которая касается санкций, антироссийской политики, энергетической политики, которая не приносит пользы, - заключил эксперт.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев во время дебатов со своим оппонентом Анастасом Герджиковым заявил, что стране необходимо наладить диалог с Россией. Причем, несмотря на критическое состояние отношений РФ и Евросоюза.

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