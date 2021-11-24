Северо-Крымский канал станет историей: На полуострове строят альтернативную систему водоподачи

В Крыму строят альтернативу Северо-Крымскому каналу. Фото: Минстрой РК

Северо-Крымский канал совсем скоро может оказаться практически невостребованным. В Крыму строят альтернативную ветку подачи воды - это будет единая система из трубопроводов и насосных станций, которая пройдет почти параллельно руслу канала. Новый тракт водоподачи обеспечит водой потребителей всего Восточного Крыма - без испарений и потерь. А Северо-Крымский канал, который почти полвека снабжал полуостров днепровской водой, перестанет быть актуальным.

Сейчас вода на восток Крыма подается из построенных в 2015-2017 годах на базе артезианских скважин Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов. Производительность первых двух - 75 тысяч кубометров в сутки, последнего - 45 тысяч кубов. Насосные станции водозаборов качают воду из подземных источников глубиной около 200 метров. По трубопроводу, который ввели в эксплуатацию в первой половине этого года, вода поступает в Северо-Крымский канал, а потом расходится на Феодосию и Керченский полуостров.

Вода из подземных горизонтов будет по трубам подаваться потребителям восточного Крыма. Фото: Минстрой РК.

- Вода из подземных водоносных горизонтов Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подается в Северо-Крымский канал и с дюкера насосной станцией первого подъема у села Фронтовое по водоводу 23,5 километра подается на водоочистные сооружения Феодосии. После очистки и обеззараживания вода используется для хозпитьевого водоснабжения населения, - сообщили КП-Крым в ГУП РК «Вода Крыма».

Однако уже в 2023 году Северо-Крымский канал из схемы подачи воды потребителям будет исключен. Его заменит система труб, по которой вода пойдет непосредственно на очистные. Строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи включает в себя пять насосных станций с резервуарами чистой воды и 154 километра трубопровода. Новая водоснабжающая ветка пройдет практический параллельно Северо-Крымскому каналу.

Предельная мощность всего тракта водоподачи составит 195 тысяч кубометров в сутки. Это позволит закрыть вопрос водоснабжения восточной части Крыма и избежать потерь воды при ее транспортировке по Северо-Крымскому каналу. По данным ГУП «Вода Крыма», при переброске воды каналом теряется до 50% ее объема.

- Технологический трубопровод позволит исключить потерю воды, которая возникает во время транспортировки по Северо-Крымскому каналу. Соответственно, заменит необходимость его использования, - сообщил начальник отдела капитального строительства ГКУ РК «Инвестстрой РК» Александр Сергеев.

Строительство тракта водоподачи планируют завершить в 2023 году. Фото: Минстрой РК.

Строительство стартовало три года назад. Предполагалось завершить работы в конце 2022-го, но позже сроки передвинули на третий квартал 2023-го. По словам директора фирмы-подрядчика Марка Лунькова, трубопровод строится в две нитки, одна из которых резервная на случай непредвиденных ситуаций.

- На данный момент выполнена поставка основного насосного оборудования, которое будет поддерживать давление в трубах, чтобы вода по тракту водоподачи попадала на очистные сооружения Феодосии и Керчи. Уже приехали насосы, их разгрузили и сейчас выполняется монтаж. Насосы будут в сутки пропускать через себя 195 тысяч кубометров воды. Это питьевые нужды Феодосии и Керчи, в том числе Судака, Коктебеля и Ленинского района, - рассказал Луньков.

Строительство тракта водоподачи в восточный Крым - один из крупнейших инвестиционных проектов на территории республики. Он строится в рамках Федеральной целевой программы. Стоимость контракта составляет порядка 19,6 миллиардов рублей.

Проект позволит обеспечить полную водную независимость полуострова. Тем более, что Украина в очередной раз подтвердила, что возобновлять подачу днепровской воды в Крым не намерена - в Херсонской области почти закончили возведение дамбы.

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