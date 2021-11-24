«Никакой ковид не страшен!»: Сергей Безруков на съемках в Керчи раскрыл секреты здоровья

Сергей Безруков снимается в детективном фильме в Керчи. Фото: Сергей Безруков/Inatagram

Сергей Безруков, который снимается в фильме Валерия Тодоровского в Крыму, опубликовал короткое видео со съемочной площадки, на котором поведал свой рецепт борьбы с недугами. Актер рассказал о пользе профессионального спорта и, в частности, акробатики, которые помогут преодолеть страх перед прививкой и даже победить ковид.

- Понимаете, не просто зарядка - профессиональный спорт, акробатика помогают вашему здоровью. Никакой ковид не страшен, никакие прививки не страшны. Вообще, все не страшно, если вы владеете своим телом. Примерно вот так…- сказал Безруков и сделал сальто на камеру. - Слабо? Ха-Ха-Ха! А нам нет!

Правда, поклонники артиста его акробатическому трюку не поверили. Большинство из них в соцсетях заявили, что это монтаж. А кто-то предположил, что работал дублер.

Действие фильма происходит в Москве 70-х годов. Фото: скрин из видео/Сергей Безруков/Instagram

Сергей Безруков в Крыму участвует в съемках фильма под рабочим названием «Последнее дело майора Бессонова». Его снимает компания Валерия Тодоровского «Мормот-Фильм». Действие ленты происходит в Москве в 1974 году. Однако из-за снега в столице съемки переместили в Керчь. Осенняя погода на Керченском полуострове как раз соответствует сценарию.

В качестве локаций для съемок был выбран рабочий район Аршинцево. Его архитектура почти не претерпела изменений с советских времен. В легендарный столичный магазин «Березка», торговавший за валюту, на время съемок превратился керченский Дворец пионеров, а возле местного Дворца спорта разместился пивной киоск и телефонная будка. Часть съемок проходила на стадионе «Металлург», реконструкцию которого в городе до сих пор не завершили.

Местные жители хоть и рады, что в Керчи снимают большое кино, но сокрушаются: в городе мало что изменилось с советских времен, «декорации почти не нужны».

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