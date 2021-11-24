Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 ноября: Выявлено еще 702 случая заболевания

Распространение инфекции пошло на спад Фото: Архив "КП"

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 116 тысяч 193 случая COVID-19. Справились с болезнью 103 тысячи 683 человека. Умерли 3 тысячи 464 пациента.

Данные Миндрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 702 случая новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 701 человек. Умерли 22 пациента. Лаборатории за сутки выполнили исследования 6 041 проба на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 301 новый случай COVID-19. С выздоровлением выписаны 606 пациентов, умерли 11.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 47 тысяч 315 человек. Выздоровели 41 тысяч 566 инфицированных, 1622 умерли.

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