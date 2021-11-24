Круглый стол об актуальных вопросах получения госуслуг в ФСС пройдет в Симферополе

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В пятницу, 26 ноября, Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым совместно с Симферопольским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» проводят круглый стол на тему: «Актуальные вопросы получения госуслуг».
На мероприятии будут озвучены нововведения по следующим темам:
Электронный родовой сертификат на территории Республики Крым.
Электронный листок нетрудоспособности на территории Республики Крым.
Особенности выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году.
Финансовое обеспечение предупредительных мер.
Спикеры:
Сергей Михайлович Бугаев – заместитель управляющего Государственного учреждения-регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым;
Тамара Владимировна Попельнюк – начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам;
Елена Владиславовна Столыпинская – начальник отдела страхования на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
Юлия Сергеевна Белова – начальник отдела страхования профессиональных рисков.
Если Вы кадровый работник или бухгалтер организации и хотите узнать из первых уст о нововведениях от ФСС или лично задать вопрос, ждем Вас 26 ноября (в пятницу) в 11-00 в пресс-центре конференц-зала «Горизонт» г. Симферополь, ул. Турецкая, 13А.
Аккредитация и запись на мероприятие по телефону +7 978 752-80-85. Количество мест в зале ограничено.
НАЛИЧИЕ QR-КОДА ПЕРЕБОЛЕВШЕГО ИЛИ ВАКЦИНИРОВАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!