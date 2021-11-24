Круглый стол об актуальных вопросах получения госуслуг в ФСС пройдет в Симферополе

Фото: astralist.info

В пятницу, 26 ноября, Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым совместно с Симферопольским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» проводят круглый стол на тему: «Актуальные вопросы получения госуслуг».

На мероприятии будут озвучены нововведения по следующим темам:

Электронный родовой сертификат на территории Республики Крым.

Электронный листок нетрудоспособности на территории Республики Крым.

Особенности выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году.

Финансовое обеспечение предупредительных мер.

Спикеры:

Сергей Михайлович Бугаев – заместитель управляющего Государственного учреждения-регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым;

Тамара Владимировна Попельнюк – начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам;

Елена Владиславовна Столыпинская – начальник отдела страхования на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

Юлия Сергеевна Белова – начальник отдела страхования профессиональных рисков.

Если Вы кадровый работник или бухгалтер организации и хотите узнать из первых уст о нововведениях от ФСС или лично задать вопрос, ждем Вас 26 ноября (в пятницу) в 11-00 в пресс-центре конференц-зала «Горизонт» г. Симферополь, ул. Турецкая, 13А.

Аккредитация и запись на мероприятие по телефону +7 978 752-80-85. Количество мест в зале ограничено.

НАЛИЧИЕ QR-КОДА ПЕРЕБОЛЕВШЕГО ИЛИ ВАКЦИНИРОВАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!