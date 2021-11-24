«Меня просто взяли и выкинули»: Крымская прописка не дала модели из Керчи пройти в финал конкурса «Мисс Земля»

Юлия Павликова - мировой рекордсмен по числу международных наград. Фото: Юлия Павликова

Титулованная модель Юлия Павликова из Керчи стала жертвой большой политики. Три месяца девушка готовилась к конкурсу «Мисс Земля» - одному из известнейших смотров красоты, который стоит в одном ряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл».

Лидируя по итогам международных рейтингов и претендуя на высокие оценки жюри, крымчанка вдруг обнаружила, что исчезла из списка финалисток. Это произошло после того, как девушка отказалась удалить из своих соцсетей публикации, связанные с Крымом. Хотя перед этим итак согласилась на условие организаторов представлять на конкурсе не Россию, а Болгарию, которая полностью профинансировала поездку и подготовку крымчанки.

- Мне сразу дали понять, что, если я рассчитываю на какое-то место, но буду представлять Крым, шансы на победу у меня будут крайне низки. Мне предложили вариант - представить какую-то другую страну, если у меня есть такая возможность. Для этого нужно иметь родственников или корни в этой стране. А у меня папа родом из Болгарии. Поэтому мы подали заявку на участие как представитель Болгарии, с чем организаторы согласились. Мы начали готовится к конкурсу, но два месяца назад организаторы прислали мне сообщение с просьбой удалить из моих соцсетей все публикации связанные с Крымом, чтобы я больше не упоминала что я родилась в Крыму. Естественно, я ничего не удаляла, тем более, что все итак прекрасно знают, что родилась я в Крыму, - рассказала КП Павликова.

За два месяца подготовки девушка и ее команда проделали огромную работу и выполнили практически все задания конкурса - экологические проекты и благотворительные акции с участием Павликовой проводились по всему миру. Но в 20-ку финалисток «Мисс Земля» Юлия не попала, хотя была одна из немногих, кто выполнил абсолютно все задания конкурса.

- Раньше таких проблем не было. Я всегда представляла Россию и все знали, что я родилась в Крыму. Но именно на конкурсах «большой четверки», которые проходят под эгидой ООН, политика - самое главное. Крым, видимо, это большая проблема для них. Я направила письмо с просьбой разъяснить ситуацию. Люди ведь не дураки. Рейтинги выставляли международные агентства, которые контролируют проведение таких крупных конкурсов. Как можно было выкинуть меня с 5-8 места совсем? - недоумевает керчанка.

Пока, как говорит Юлия, организаторы на связь не вышли. Компания, которая занимается проведением конкурса, находится на Филиппинах, где ежегодно и выбирают «Мисс Земля». Второй год подряд из-за коронавируса конкурс проходит в онлайн-формате. В этот раз драгоценная корона «Мисс Земля 2021» досталась 25-летней Дестини Вагнер из Белиза (Центральная Америка).

- По-человечески я очень расстроилась. Я реально очень стремилась к этому конкурсу. Мы все силы, все деньги, все что было, бросили на этот конкурс. Очень обидно, что меня просто взяли и выкинули из него только из-за привязки к Крыму, - сокрушается Юлия.

При этом участвовать в конкурсе организаторы «Мисс Земля» предложили керчанке сами - после победы Павликовой на «World Next Top Model 2020» в Ливане. Уже позже начались перипетии вокруг крымского происхождения участницы.

Юлия Павликова в модельном деле с 18-ти лет. За десять лет работы в копилку девушки отправились 15 наград престижных международных конкурсов и мировой рекорд по числу побед.

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