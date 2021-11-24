«Я умоляю всех и каждого - следуйте здравому смыслу»: Записки крымского врача из красной зоны

Врачи настаивают на важности своевременной вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Бороздин уже больше 25 лет совмещает медицину и работу в журналистике. Имея большой опыт работы в «скорой помощи» он не раз спасал жизни пациентам, а когда пришла очередная волна коронавируса, не задумываясь сократил часы работы на крупнейшей крымской радиостанции и пошел в красную зону Бахисарайской ЦРБ. О том, что происходит в стенах ковидного госпиталя, Андрей Бороздин еженедельно рассказывает на страницах КП-Крым в своей авторской колонке.

Андрей Бороздин больше 25 лет совмещает медицину и журналистику.

О так называемой красной зоне, наверное, легче писать не медикам, а школьникам в своих сочинениях, журналистам в очерках и статьях. Будучи врачом, непроизвольно смотришь на все сквозь призму полученного образования. Пневмонии, сатурации, цитокиновые штормы - все то, в чем, как кажется, разбираются уже все подряд, встает перед глазами в виде страниц учебников, таблиц на лекциях и торопливой вязью конспектов.

Будучи врачом по образованию и журналистом по призванию, отчетливо осознаю груз ответственности за все то, о чем буду писать. «PRIMUM NON NOCERE!» - этот латинский афоризм студенты-первогодки медицинских вузов запоминают одним из первых. «Прежде всего, не навреди!» - эта фраза становится девизом на всю жизнь.

Вот и я постараюсь максимально деликатно освещать все то, что сейчас происходит в красной зоне, хоть иногда охота кричать!

Сейчас, спустя два года с момента первого официально зарегистрированного случая заболевания SARS-CoV-2, того, что мы знаем под именем COVID-19, множество первых страхов отступили, и общество начинает расслабляться. И вроде как есть от чего - это ж не чума, не лихорадка Эбола, тела по улицам не валяются, правда же? Так-то оно так, но есть нюанс…

Отчего-то никто не задумывается, почему здравоохранение всего мира работает буквально на износ, как падают от усталости медики, как захлебывается промышленность, выпускающая концентраторы, препараты, вакцины? Сторонники мировых заговоров объясняют все просто и примитивно, даже касаться этого не хочу.

Ответ прост: если пустить все на самотек, то здравоохранение ляжет. Совсем. Забуксует вся система. Сейчас все-таки удается помимо ковида заниматься лечением других болезней, с ограничениями, но все же. Поэтому и вводятся ограничения, и разрабатываются вакцины и работают красные зоны.

В красную зону Бороздин отправился после очередной волны коронавируса.

Недавно меня спросили: как там, в «зоне»? Все, как всегда, ответил я, - люди, молодые и старые, худые и полные, лежат и стараются победить. Победить болезнь, победить себя, победить страх. Практически все из числа не привитых пациентов, с кем я разговаривал, твердили одно: выйду - привьюсь! Знал бы, что так будет, привился бы уже давно!

И я их понимаю: в декабре прошлого года я сам перенес COVID-19, с поражением легких и кислородом, с двухнедельным лежанием на животе… Еще тогда я решил для себя - как только появится вакцина, сделаю прививку непременно!

Именно свой опыт перенесенного заболевания я считаю вправе передавать и транслировать в общество. Во всех своих обращениях, не радио ли, на ТВ, в частных беседах, - я умоляю всех и каждого: следуйте здравому смыслу! Верьте фактам, а не «экспертам» из очередей или с рынков.

P.S.

Это была наша первая встреча. Дальше будет прозаичней, но «ближе к делу» - рассказы о том, как болеют семьями, как сходят с ума от безысходности родственники тяжелых пациентов, какие «сюрпризы» подкидывает COVID-19 после выписки из стационара…

Будем развеивать мифы и сложившиеся стереотипы относительно некоторых препаратов, которые считают панацеей и цены на которые приближаются к заоблачным…

До новых встреч на страницах «КП-Крым»! Берегите себя!

Искренне Ваш, Андрей Бороздин.