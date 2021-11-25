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Общество25 ноября 2021 9:48

Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 ноября: Плюс 651 заболевший

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 25 ноября
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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С начала пандемии в Крыму выявлено 116 844 положительных на Covid-19

С начала пандемии в Крыму выявлено 116 844 положительных на Covid-19

Фото: Архив "КП"

В Крыму планируют разрешить работу ночью заведениям общепита. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики по итогам рабочего совещания. Сейчас для кафе и ресторанов действует запрет на работу с 23.00 до 08.00.

Кроме того, в республике планируют изменить правила предоставления сертификатов о вакцинации, поскольку процесс проверки кодов и сверки документов тормозит работу торговых сетей.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за сутки, по данным Министерства здравоохранения РК, зафиксировали 651 случай коронавируса. Всего с начала пандемии выявлено 116 844 положительных на Covid-19.

За сутки всеми лабораториями Крыма обследовано на коронавирус 5 484 человека.

Выздоровели за сутки 649 человек, за весь период – 104 512.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 25 ноября зарегистрировали 279 случаев коронавируса, 681 человека выписали после выздоровления. Скончались 13 человек в возрасте от 45 до 95 лет.

С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, заболели коронавирусом 47 594 человека, скончались 1635 зараженных.

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