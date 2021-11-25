Йод, шалфей и витамины: Медик рассказал об экстренной профилактике при контакте с больным COVID-19

Медики советуют восполнять дефицит витаминов в организме и полоскать горло после посещения общественных мест. Фото: Архив КП.

Чтобы снизить вероятность заболевания и тяжелого течения Covid-19, нужно вовремя прополоскать горло, рот и нос после посещения общественных мест, отмечает главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист Минздрава РК Владимир Мещеряков. Полоскание снижает образование биологических пленок патогенными микробами. Полоскать горло можно как растительными растворами, например шалфея, так и антисептиками. Но большинство из них лучше применять после совета с врачом.

- Чтобы не заболеть, можно использовать местные антисептики. Такой распространенный препарат, как раствор йода, например. Он разводится 1:10. Очень эффективно полоскание горла и промывание носовых ходов. Для обработки полости рта и носа можно использовать такие препараты, как «Бетадин» или местный антисептик «Мирамистин». Также можно использовать элементарные травяные антисептики - ромашку и шалфей, заваривая эти травы и добавляя в нее обычную поваренную соль, чтобы получился примерный гипертонический раствор. Им можно промывать ротоглотку и носоглотку, и делать это каждый день, - отметил Мещеряков.

Готовых рецептов для того, чтобы не заболеть нет, говорит врач. Важно соблюдать ограничительные меры и носить маски даже вакцинированным. А в случае контакта с заболевшим выпить противовирусное средство. Важно также экстренно поддержать иммунитет витаминами.

- Витамин С или аскорбиновая кислота, витамин Д, минералы, цинк – их можно использовать для профилактики вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, который сопровождается снижением витамина Д в крови. Восполнение витамина Д в дозе не менее 5 тысяч единиц для взрослого в сутки, и не менее 1 грамма аскорбиновой кислоты - это все можно и нужно делать, чтобы поддержать свой иммунитет. Соблюдая эти правила, нельзя быть стопроцентно уверенным, что не заболеешь. Но если вирусная нагрузка небольшая, то каким-то образом удастся избежать заражения после контакта с людьми, заболевшими ковидом, - говорит врач.

По словам медиков, значительный «вклад» в цепочку заражений коронавирусом вносят семейные очаги. Изолировать заболевшего, если он находится на домашнем лечении, довольно сложно, но лучше постараться. Важно, чтобы больной находился в отдельной комнате и выходил оттуда только тогда, когда остальные «разбегутся по углам». У заболевшего должна быть отдельная посуда и полотенце, а члены семьи должны постоянно обрабатывать поверхности антисептиками и пользоваться санузлом только после его дезинфекции.

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