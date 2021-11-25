Один из модулей МКС назовут в честь Крыма

Пуск ракеты-носителя с узловым модулем "Причал". Фото: Роскосмос

Один из новых модулей российского сегмента МКС планируют назвать в честь Крыма. Об этом в своем Твиттере написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, модуль «Крым» будет одним из нескольких, которым присвоят имена регионов России.

- «Наука» еще в июле пристыковалась к МКС. У РОСС будут другие модули. Я хочу их назвать Крымом, Калининградом, Сахалином, Сибирью, Уралом, Арктикой, Курилами, Кавказом, Большой Волгой, Золотым Кольцом и т.п., - сообщил Рогозин.

Накануне, 24 ноября, на орбиту отправился новый модуль «Причал», который сейчас на пути к станции. Пуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Орбита «грузовика» также в норме, сообщил Рогозин. Стыковка ПрогрессМУМ (вместе с узловым модулем «Причал») запланирована на 26 ноября.

- Главное предназначение узлового модуля - расширение технических и эксплуатационных возможностей инфраструктуры российского сегмента Международной космической станции. К «Причалу», например, смогут стыковаться до пяти космических кораблей, - отметил Рогозин.

По мнению крымских астрономов, намерение назвать один из модулей МКС в честь Крыма станет знаковым событием. Как рассказал конструктор телескопов и астроном-любитель Геннадий Борисов, в космосе очень много объектов, названия которых так или иначе связаны с Крымским полуостровом.

- Есть много астероидов, названным в честь Крыма и людей, с ним связанных, например Максимилиан Волошин. Но дать название небесному тел не так просто, нужно пройти специальную международную комиссию. А назвать модули в принципе можно как угодно, - отметил Борисов.

7 ноября стало известно, что новым командиром МКС стал космонавт из Крыма, уроженец Севастополя, Антон Шкаплеров. Герой России, космонавт Роскосмоса, Шкаплеров будет руководить международным экипажем 66-й долговременной экспедиции до своего возвращения на Землю весной 2022 года.

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