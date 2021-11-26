Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 ноября: Еще 618 заболевших

Смертность от коронавируса продолжает оставаться высокой. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Смертность от коронавируса в Крыму остается стабильно высокой. За сутки вирус унес жизни еще 23 человек. Медики отмечают, что на больничные койки с тяжелой формой Covid-19 попадают в основном люди непривитые.

Лидером по числу вакцинированных в республике по-прежнему является Симферополь. План по иммунизации от коронавируса здесь выполнен на 90%.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

По данным Министерства здравоохранения республики, в Крыму за сутки зафиксировано 618 случаев заболевания коронавирусом. Лаборатории исследовали на Covid-19 6 448 человек.

С выздоровлением выписаны 617 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 105 129 человек, не справились в болезнью и скончались 3511 жителей полуострова.

Данные Министерства здравоохранения РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе по состоянию на 26 ноября зарегистрировано 248 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 555 человек.

Умерли 12 человек в возрасте от 51 до 91 года.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 47 842 человека. Выздоровели 42 802 человека, 1 647 умерли.

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