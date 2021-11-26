Центр оздоровления Неумывакина: Где пройти полную реабилитацию после коронавируса

Профессор Иван Павлович Неумывакин – выдающийся советский медик, обладавший многолетним опытом и высочайшими достижениями в исследовании организма человека

Коронавирусная инфекция часто не проходит бесследно, поэтому после болезни часто приходится проходить реабилитацию.

Если часто мучает кашель, не покидает чувство усталости или сложно вдохнуть полной грудью, самое время задуматься о своем здоровье. Благодаря программе Центра оздоровления Неумывакина «Свободное дыхание» любой может справиться с остаточными симптомами перенесенного COVID-19, пневмонии и других заболеваний легких.

За последние годы коронавирусной реальности люди научились больше внимания уделять своему здоровью, ведь многие перенесли коронавирус, который в некоторых случаях развился в пневмонию. К тому же, если болезнь прошла, еще не значит, что можно расслабиться. Если вы уже полностью излечились, но чувствуете себя не на все сто, очень важно не останавливаться и пройти курс восстановительной терапии, чтобы помочь легким возобновить свою работу в полном объеме.

Так, уникальная программа «Свободное дыхание» в Центре оздоровления Неумывакина направлена на укрепление и очищение организма от медикаментозного вмешательства, устранение последствий перенесенных заболеваний дыхательной системы и предотвращение повторного развития воспалительного процесса.

Оздоровительный курс включает в себя ингаляции, озонотерапию и дыхательную гимнастику, которые улучшат вентиляцию в легких, а специально разработанные кислородные коктейли насытят кровь кислородом.

За время курса, минимальная длительность которого составляет 10 дней, вы не только снизите последствия иммунодефицита после перенесенного коронавируса, но и устраните остаточные симптомы болезни и купируете дисбактериоз после терапии антибиотиками.

Само оздоровление по программе происходит в Крыму, где в окружении величественных гор и манящего Черного моря вы насладитесь утренними и вечерними прогулками в стиле скандинавской ходьбы, посещением специально подобранных SPA-процедур и сбалансированным питанием.

Центр работает не только с оздоровлением и устранение болезненных состояний, но и формирует культуру поддержания здоровья

Оздоровительную программу пациенты будут проходить в великолепной «Альпийской долине» под чутким руководством высококвалифицированного медицинского персонала.

Центр оздоровления Неумывакина - единственный официальный центр в России, который работает по уникальным методикам профессора Ивана Павловича Неумывакина, советского ученого, руководившего созданием методик оздоровления для космонавтов.

Пациенты Центра оздоровления Неумывакина, которые проходят реабилитацию здесь, могут рассчитывать на постоянное совершенствование методик и гарантию высокого, устойчивого результата. Приятным бонусом станет мягкий климат Южного Берега Крыма, который поможет сделать оздоровление комфортным и эффективным в любое время года.

Заметим, центр работает не только с оздоровлением и устранение болезненных состояний, но и формирует культуру поддержания здоровья и здорового образа жизни.

КОНТАКТЫ

Адрес: Республика Крым, г. Алушта, c. Малореченское, ул. Виноградная, 18

Сайт: https://neumyvakin-crimea.com

ВК: https://vk.com/neumivakincrimea

ФБ: https://www.facebook.com/neumivakincrimea/

Телефоны: 8 (800) 707 14 76, 7 (978) 269 69 30

Е-mail: booking@neumyvakin-crimea.com

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