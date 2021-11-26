Старинное зеркало из Ливадийского дворца выставили на продажу в Москве

Продавец оценил раритет в 100 тысяч рублей. Фото: Авито

Старинное зеркало с печатями Ливадийского дворца продают на одном из популярных интернет-ресурсов страны. Раритет выставил на продажу житель Москвы. Он уточнил, что сам товар находится в Ялте. Зеркало в золоченой раме и с цветочным орнаментом его владелец оценил в 100 тысяч рублей. Правда в тексте объявления указал Воронцовский дворец, хотя печати на нем Ливадийского.

- Зеркало антикварное из Воронцовского дворца. Находится в Ялте. Самовывоз. Сзади дворцовые печати,- написал продавец.

Золоченая рама зеркала ранее была перекрашена "бронзянкой". Фото: Авито

Наткнулся на объявление режиссер столичной киностудии Алик Якушенков. Пост об этом он выставил в группе «История Ялты» в социальной сети.

- Представьте себе, получил ответ от владельцев, интересная версия! «Перед Ялтинской конференцией старую мебель из дворца выбрасывали, меняли на новую. Население разбирало по домам». А ну-ка, ялтинцы, колитесь - у кого еще «ненужная старая» дворцовая мебель по чуланам стоит?! - обратился Якушенков к подписчикам.

На обратной стороне зеркало печать "Ливадия" и инвентарный номер. Фото: Авито

Антиквары, к которым отправился за консультацией Якушенков, отметили, что рама старинного зеркала ранее была перекрашена. Первоначальную позолоту покрыли бронзовой краской и раскрасили цветы.

- У меня есть друг - специалист по антикварной мебели. Да, это видно абсолютно невооруженным взглядом. По стилю это классицизм, все должно быть только в золоте. Остальные цвета - поздние вмешательства, - рассказал «Комсомолке» сам Якушенков.

В Ливадийском дворце-музее КП-Крым пояснили, что зеркало относится к советскому периоду и не представляет собой никакой ценности. Оно не значится в дворцовых документах и не фигурирует на фотографиях.

Яркие цветы на раме появились гораздо позже. Фото: Авито

- Оно внешне не имеет особой ценности, особого изыска, какого-то стиля. Очень китчевый предмет. И в довольно плохой сохранности. Это не музейный предмет. Тем более не имеющий истории, - объяснила главный хранитель музейных предметов Ливадийского дворца Ирина Фоменко.

Отреставрировать зеркало, как и другие подобные предметы, по словам специалиста, в Крыму «колоссальная проблема». Из-за отсутствия реставраторов музейщики подолгу ждут очереди у специалистов.

Ирина Фоменко отмечает, что самостоятельно музей такие предметы не выкупает. Обычно владельцы их просто дарят, чтобы стать частью истории. Подобных подаренных раритетов в Ливадийском дворце, который является бывшей южной резиденцией российских императоров и местом проведения Ялтинской конференции союзников, немало, утверждает хранитель музейных ценностей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Керчи кости барана выдают за «череп инопланетянина»

Объект внеземного происхождения оценили в 10 тысяч рублей (подробнее)

В Крыму продают кость динозавра за 20 миллионов рублей

Необычную находку сделали в Балаклаве (подробнее)