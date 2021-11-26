Лазерная эпиляция после вакцинации: противопоказания и советы

Фото: «Dalwin»

В октябре этого года ситуация с заболевшими коронавирусной инфекцией стала настораживать всех россиян, в связи с чем желающих пройти вакцинацию стало заметно больше, в том числе и среди жителей Крыма.

Активная вакцинация стала основной темой для дискуссий большинства крымчан. Один из популярных вопросов, волнующих женскую часть населения: можно ли проводить процедуры для красоты после вакцинации или болезни, ведь некоторые из них имеют ряд противопоказаний. Например, услуга, которая пользуется большой популярностью у женщин разных возрастов, и выполняется поэтапно - лазерная эпиляция. «Комсомолка» разобралась, что делать, если плановый поход на эпиляцию опередила вакцинация.

Прежде всего, нужно понимать, что лазерная эпиляция - это медицинская процедура, и выполнять ее может только квалифицированный специалист. Несмотря на многочисленные споры в сетях, оказывать эту услугу без медицинской лицензии запрещено. Это правило не касается шугаринга и восковой процедуры удаления волос - там другая технология, эффективность и меньше противопоказаний.

Но даже если вы не вакцинировались и не болели ковидом, выбирайте только лицензированные клиники. Там работают квалифицированные специалисты с медицинским образованием, которые, как и любые врачи, сначала обязательно поинтересуются состоянием вашего здоровья и выяснят, есть ли у вас противопоказания.

Этот тезис подтверждает и эксперт, основатель лицензированной клиники косметологии и омоложения «Dalwin» Анна Даль. Эта косметология с медицинской лицензией работает в Симферополе и также предоставляет услуги лазерной эпиляции.

Директор лицензированной клиники косметологии и омоложения «Dalwin» Анна Даль. Фото:«Dalwin»

- Есть ряд противопоказаний, при которых от процедуры необходимо отказаться. Главными из них являются беременность (с третьего месяца) и кормление грудью, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, аутоиммунные заболевания. Даже наличие небольших воспалительных элементов и повреждений на коже является поводом назначить процедуру на более благоприятный период. В лицензированной клинике специалист обязательно вас предупредит о всех противопоказаниях и проведет первичную консультацию перед выполнением процедуры, - рассказала Анна Даль.

Из этого следует, что сама вакцинация противопоказанием не является. Поводом перенести визит в клинику косметологии могут послужить ее последствия: повышенная температура и плохое самочувствие.

- При повышенной температуре и плохом самочувствии необходимо перенести визит в клинику косметологии. В противном случае болезненное состояние может только усугубиться. Кроме того, возможно отсутствие эффекта от процедуры или наоборот - чрезмерная ответная реакция кожи в виде покраснений, раздражений и аллергических реакций, - предупредила директор клиники.

Эксперт уточнила, что необходимо сообщить специалисту о приеме каких-либо лекарств, так как некоторые медицинские препараты усиливают чувствительность кожи.

- Если вы принимаете, например, жаропонижающие препараты - об этом нужно обязательно сообщить специалисту, который будет проводить процедуру. Но лучше сообщить обо всех медикаментах, которыми вы лечитесь. Квалифицированный специалист сам определит, нет ли среди перечисленных вами препаратов тех, которые нежелательны или запрещены перед проведением процедуры, - уточнила эксперт.

Делаем вывод: если вы себя хорошо чувствуете и не имеете никаких перечисленных противопоказаний, можете смело идти на процедуру лазерной эпиляции. К слову, пока сертификат о вакцинации для этого не нужен. Если же у вас повышенная температура, и вы принимаете жаропонижающие лекарства, даже плановый очередной поход советуем перенести. В хорошей клинике вам всегда пойдут на встречу и подберут удобное время.

- Даже если у вас запланирована третья или четвертая процедура - не волнуйтесь, ее можно перенести. Несколько дней не повлияют на качество итогового результата, - заверила директор лицензированной клиники косметологии и омоложения «Dalwin» Анна Даль.