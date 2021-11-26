Награда для «Самых Классных!»: Победители фотоконкурса «Комсомолки» получили грамоты и подарки

Финалистов приветствовали в Министерстве образования Крыма

Два месяца на сайте «Комсомольской правды» в Крыму проходил фотоконкурс для работников сферы образования. Он был организован при поддержке и совместно с Министерством образования республики. Всего было три номинации: для воспитателей, учителей и преподавателей. Из 287 участников определились девять лидеров, получивших наибольшее количество голосов.

Финалистов республиканского фотоконкурса лично награждала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик. Перед официальной частью награждения она пообщалась с работниками образования, выслушала проблемы и поблагодарила за достойный труд.

- Мы постоянно анализируем воспитательную систему и в целом ситуацию в обществе. Тенденции говорят о том, что молодые преподаватели нуждаются в наставничестве и с удовольствием перенимают опыт старших коллег. Педагог - это даже больше, чем профессия, это миссия. Наши педагоги самые талантливые, самые опытные и самые творческие. Неоценима и несравнима работа с детьми и работа со взрослыми, - отметила Лаврик, обращаясь к работникам образования.

Перед официальной частью награждения министр пообщалась с работниками образования

После оживленной беседы с министром состоялось официальное награждение победителей. Награду от организаторов конкурса получили победители номинации «Самый Классный преподаватель»: Ольга Швец, Екатерина Яковлева и Борис Ячменев.

Ольга Швец - преподаватель русского языка и литературы, учитель во втором поколении, активный участник жизни колледжа

- Я преподаватель во втором поколении. С детьми работаю с 2014 года, в колледже преподаю четвертый год. Это направление лучше подходит для моего типа личности. Мне нравится общаться с учениками, выявлять их таланты и помогать им развиваться, - призналась Ольга Швец, победитель номинации «Самый Классный преподаватель», которая ведет уроки русского языка и литературы в ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна».

Екатерина Яковлева - преподаватель математики, считает точные науки более легкими, чем гуманитарные, любит математику с детства

Борис Ячменев - преподаватель истории и обществознания, уверен, что профессия педагога имеет не только женское лицо.

Следующей была номинация «Самый Классный учитель», в которой финалистами стали Елена Аблогина, Людмила Старченко и Татьяна Кудряшова.

Елена Аблогина - педагог в 13-м поколении, учитель начальных классов, работает учителем 4 года, мама троих детей

- Я учитель в 13-м поколении. Поступала, конечно, не на педагогический факультет, бежала от профессии, но любовь к детям обратно притянула. Сейчас моя сестра тоже работает учителем, и мой ребенок, смотря вперед, говорит, что, как и я, будет преподавать. Это великий и большой труд - вместе со знаниями вкладывать в ребенка часть своей души, - делится с КП победитель номинации «Самый Классный учитель» Елена Аблогина, учитель младших классов МБОУ «Чапаевская средняя школа».

Людмила Старченко - учитель алгебры и геометрии, классный руководитель восьмого класса, 35 лет опыта работы в школе, организовала студию актерского мастерства в своей школе

Татьяна Кудряшова - учитель русского языка и литературы, организовала в своем учебном заведении кадетский класс, который ведет уже три года

В номинации «Самый Классный воспитатель», в финал прошли Лолита Сухина, Сусанна Пострыгань и Виктория Круглова.

Лолита Сухина - молодой воспитатель, работает в младшей группе, имеет большой опыт работы с детьми в качестве вожатого детского лагеря, получила рекордное количество голосов - более 44 тысяч

- У меня есть ангелы-хранители по всей России - это мои дети, с которыми я работала, когда была вожатой. Воспитателем я тружусь не так долго, всего с 1 сентября этого года, но работать с детьми хотела всегда, - подчеркивает победитель номинации «Самый Классный воспитатель» Лолита Сухина, воспитатель МБДОУ «Чапаевский детский сад «Орешек».

Сусанна Пострыгань - опытный воспитатель, отдала 35 лет своей жизни работы с детьми, выпустила собственный сборник сказок о Крыме

Виктория Круглова - молодой воспитатель, всего год в профессии, но уже получила заметный отклик от родителей в виде полученных в конкурсе голосов

Все девять финалистов были награждены именными дипломами и подарками. Каждый из финалистов получил подарочный набор книг и журналов, а лидеры номинаций - сертификаты на перманентный макияж у Софии Гельметдиновой, экскурсию на фабрику производства мороженого «Доброе» и экскурсию в Бахчисарайский парк «Крым в миниатюре на ладони».