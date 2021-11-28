Самые дорогие и дешевые квартиры Симферополя 2021: Как выгодно купить жилье

Квартиры в новостройках Симферополя за год подорожали почти в полтора раза Фото: Архив "КП"

Цены на жилье в крымской столице растут в геометрической прогрессии. «Комсомолка» узнала, где находятся самые дорогие и дешевые квартиры Симферополя 2021.

Квартиры в новостройках Симферополя за год подорожали почти в полтора раза. «Вторичка» хоть и остается более дешевым сегментом, но тоже не отстает: рост цен на квадратный метр жилья составил около 30% по сравнению с прошлым годом. При этом риэлторы отмечают снижение покупательской активности на первичном рынке. После прошлогоднего бума спрос на квартиры в новостройках Симферополя упал на 36%. В то же время интерес к покупке вторичной недвижимости почти не упал - снижение спроса в этом сегменте составило всего 5%.

- В октябре 2021 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 100 тысяч рублей, что на 28% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Стоимость квартиры в новостройках также увеличилась на 42%, составив в среднем 106 тысяч рублей за квадратный метр,- отмечает руководитель направлений первичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

Как всегда, повышение цен застройщики объясняют общим подорожанием строительных материалов и повышением затрат на рабочую силу. Фактически такая динамика в Крыму наблюдается из года в год.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ КВАРТИРЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

Самым доступным вариантом жилья на вторичном рынке станет «трешка» в 56 квадратов в одном из сел Киевского района Симферополя за 1,2 миллиона рублей, а самым дорогим – квартира со свободной планировкой площадью 420 квадратных метров в Железнодорожном районе за 107,3 миллиона рублей.

Если продавцу срочно нужны деньги, цена может быть существенно ниже рыночной, отмечает Дмитрий Алекссев. Найти такие предложения можно с помощью инструментов анализа цен. На Авито Недвижимости, например, такая оценка доступна прямо в объявлении: здесь сравниваются цены похожих квартир, расположенных в одном районе, на основании чего делается заключение о соответствии указанной стоимости рынку. При этом в расчетах учитываются актуальные предложения и цены уже проданных квартир, а также данные о доме и районе. Если стоимость выгодна для потенциальных покупателей, объекты получают специальную отметку «Хорошая цена».

ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ СИМФЕРОПОЛЯ

На рынке новостроек наиболее доступной будет покупка 1-комнатной квартиры в Центральном районе. 25 квадратов жилплощади можно купить за 3,2 млн. рублей. А самой дорогой квартирой станет 9-комнатная площадью 433 кв. метра в Железнодорожном районе Симферополя за 44,2 млн рублей.

Возможность ухудшения эпидемиологической обстановки в стране поддерживала активность покупателей на рынке загородного жилья, отмечает Алексеев. Спрос на этот сегмент вырос на 2% по сравнению с прошлым годом. Увеличился и средний чек на покупку загородных домов. Рост цен здесь составил целых 30% - до 6,1 миллиона за объект. Наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали коттеджи - на 63% до 12,7 миллионов рублей. Следом идут дачи и дома, которые подорожали на 25% и 24% соответственно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жилье в Крыму дорожает: Сколько стоит купить недвижимость в Симферополе

Сколько стоит купить недвижимость в Симферополе, узнавала "Комсомолка" (подробнее)

Эксперты назвали цены самой дешевой и дорогой недвижимости в Крыму

Ценовая категория стартует со 100 тысяч рублей (подробнее)