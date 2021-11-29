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Общество29 ноября 2021 7:29

Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 ноября: Плюс 478 заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 29 ноября
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Всего с начала пандемии зарегистрировали 119 027 заболевших Covid-19.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 119 027 заболевших Covid-19.

Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки выявили 478 случаев новой коронавирусной инфекции

Всего с начала пандемии зарегистрировали 119 027 заболевших Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

Также за 28 ноября всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, было обследовано 3 326 человек.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 498 человек, выздоровевших за весь период - 106 678, - добавили в пресс-службе.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое, по данным сайта правительства, за последние сутки зарегистрировали зарегистрированы 212 новых случаев заболевания COVID-19, 424 человека выписаны после выздоровления. Умерли 8 человек в возрасте от 69 до 89 лет.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 556 человек. В настоящий момент выздоровели 44 330 человек, 1 676 умерли, - отметили в пресс-службе.

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