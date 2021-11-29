«My Sauvingnon» в тройке лидеров рейтинга «Винный гид России»

Винодельня «Золотая Балка» была представлена в рейтинге тихих вин шестью наименованиями. Фото: «Золотая Балка»

25 ноября состоялась Онлайн-конференция по итогам национального проекта «Винный гид России» – 2021. В прямом эфире руководитель Российской системы качества Максим Протасов огласил результаты рейтинга.

В этом году дегустационной комиссией было проверено 30 виноделен и 610 наименований вин в ценовой категории до 1000 рублей.

- Мы уже четвертый год выпускаем гид, и каждым годом качество российских вин становится значительно лучше, - отмечает Артур Саркисян - глава Союза сомелье России и руководитель рабочей группы проекта «Винный гид России».

Винодельня «Золотая Балка» была представлена в рейтинге тихих вин шестью наименованиями из линейки «ZB wine», это вдвое больше, в сравнении с прошлым годом. Вино «My Sauvingnon» впервые увидело свет в 2021 году и сразу вошло в рейтинг на столь высокую позицию - в топ 3 белых вин с оценкой 82 балла. А также среди лидеров вина от Инкермана и Фанагории. В рейтинге красных вин «My Bastardo» и «My Saperavi» укрепили свои позиции и набрали высокие баллы.

Традиционно, в преддверии Нового Года, будут оглашены результаты исследования игристых вин. А в начале следующего года – по розовым винам.

Винный гид России - ежегодный проект по исследованию винодельческой продукции, который Роскачество реализует совместно с Министерством промышленности и торговли и Министерством сельского хозяйства России. Для разработки Национального каталога качественных российских вин была сформирована комиссия, состоящая из экспертов, сомелье и дегустаторов.