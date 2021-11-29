Крым приближается к коллективному иммунитету

К концу года Крым может достичь коллективного иммунитета. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Снижение суточного прироста числа заболевших коронавирусом позволило Крыму вырваться из списка регионов-лидеров по темпам заражения Covid-19. С пятой строчки, которую республика занимала несколько недель подряд, Крым опустился на 14-тую, пропустив вперед Краснодарский край, где буквально за пару недель заболеваемость выросла более чем в два раза.

Как отметил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Константин Скорупский, введенные в Крыму ограничительные меры показали свою эффективность – за неделю значительно сократилось количество пациентов, требующих госпитализации. Это позволило сократить коечный фонд более чем на тысячу мест до 78%.

Тем не менее ситуация остается напряженной, отмечает руководитель ведомства. Хотя до коллективного иммунитета в Крыму остается немного. План по вакцинации от коронавируса в республике выполнили на 73%. Достигнуть уровня в 1,2 миллиона привитых, который необходим, чтобы прервать цепочку заражений, в Минздраве рассчитывают в течение месяца-полтора.

Самые высокие темпы иммунизации регистрируют в Симферополе, где прививку сделали уже более 90% населения. Догоняют крымскую столицу Армянск, Евпатория, Судак и Феодосия. Самые низкие темпы прививочной кампании демонстрирует Старый Крым.

- Заболеваемость пошла на спад, будем надеяться, что так будет и дальше. С учетом вакцинации, будем считать, что коллективный иммунитет по прививкам в крымской столице мы выполнили, будем ждать результатов, - сказал КП главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист Минздрава РК Владимир Мещеряков.

Самыми необычными симптомами коронавируса, по словам медиков, продолжают оставаться те, которые совсем на него не похожи. Например, вместо привычных уже всем признаков ОРВИ, человека может беспокоить, боль в ухе. При этом болезненные ощущения отсутствуют при надавливании на козелок, зато рентген показывает двустороннее воспаление легких, за которым следует положительный ПЦР-тест.

-Ковид опасен тем, что могут возникать симптомы, необычные для него. Например, когда возникают боли в желудке или кишечнике. Или возникает расстройство кишечника в виде поноса или тошноты. Мы привыкли, что это должны быть признаки острой респираторной вирусной инфекции, отсутствие запахов, иногда изменение вкуса, одышка и выраженная слабость. Но то, что проявление коронавируса бывает кишечными расстройствами или кожными высыпаниями, слава богу, бывает редко, не часто,- говорит Мещеряков.

Такие проявления коронавируса медики связывают с особенностями организма.

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