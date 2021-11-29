Вакцинированным пенсионерам в Крыму восстановят льготный проезд

Льготный проезд в общественном транспорте для людей 60+ приостановили с 30 октября. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Власти Крыма готовятся внести изменения в указ о режиме повышенной готовности и смягчить некоторые коронавирусные ограничения. Об этом в соцсетях написал глава республики Сергей Аксенов. В частности, он сообщил о намерении возобновить льготный проезд в общественном транспорте для вакцинированных пожилых людей.

- Вакцинированным гражданам 60+ будут восстановлены льготы на проезд в общественном транспорте, - сообщил Аксенов.

Кроме того, по словам главы республики, общепиту и заведениям культуры разрешат работать ночью и расширят заполняемость залов.

- Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50% до 70%, - отметил Аксенов.

Как уточнил глава Крыма, решения приняты на основании снижения темпов заболеваемости. Однако в случае усугубления ситуации, правительство республики «будет принимать меры, соответствующие обстановке».

Льготный проезд для граждан старше 60-ти лет в Крыму был отменен с 30 октября. Также власти ввели для этой категории режим самоизоляции. Ограничения были введены до 1 декабря. Сергей Аксенов ранее назвал общественный транспорт «рассадником» COVID-19.

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