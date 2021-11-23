Под Симферополем появился «собачий маньяк», искалечивший дворнягу

Чтобы спасти собаке жизнь, все лапы пришлось ампутировать. Фото: Елена Кутиль/ Личный архив

Собаку по кличке Чернушка нашли недалеко от Симферополя в селе Чистенькое. Когда ее заметили под забором, дворняга с перебитыми лапами и отрезанным носом лежала еле дыша.

- Эту бедную девочку, истерзанную человеком или группой лиц, мы нашли рядом с местным общежитием. Живодеры перерубили Чернушке все четыре лапы и отрезали нос, - написали очевидцы в соцсетях.

После того, как информация разлетелась по интернету, зоозащитники решили помочь бедняге. Чтобы спасти собаке жизнь, все лапы пришлось ампутировать, так как начался некроз тканей и сухожилий. Несколько дней Чернушка мучилась и постоянно скулила от боли.

Как рассказала КП-Крым жительница Чистенького, где нашли собаку, деньги для операции собирали всем поселком. Нужная сумма появилась всего за день, но впереди собаку ждет еще месяц реабилитации. Чтобы Чернушка начала ходить, ей придется поставить протезы на каждую лапу.

Деньги для операции собирали всем поселком. Фото: Елена Кутиль/ Личный архив

Уже вторую неделю она находится в ветеринарной клинике под наблюдением врачей.

- Сейчас она не может ходить. Сколько еще она проведет в лежачем состоянии - неизвестно, ведь для того, чтобы поставить протезы, нужно дождаться полного заживления лапок, - рассказывает КП-Крым зоозащитница Ольга.

Чтобы Чернушка начала ходить, ей нужно поставить протезы. Фото: Елена Кутиль/ Личный архив

После информации о жесткого обращении с животным в МВД по Крыму возбудили уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ. Поиски живодера продолжаются. В полиции также обратились ко всем, кто владеет какой-либо информацией по данному факту, сообщать в любой отдел полиции либо по телефону 102.

- Люди, давайте объединимся - это не первый случай «собачьего маньяка» - его просто необходимо поймать и обезвредить. Нужны заявления, нужен общественный резонанс. Умоляем, помогите наказать живодера, - просят пользователи соцсетей.

Еще месяц псу придется провести в клинике. Фото: Елена Кутиль/ Личный архив

Напомним, в начале весны в Симферополе на АЗС при въезде в микрорайон Фонтаны нашли раненного пса. У животного от уха до уха было перерезано горло, оно истекало кровью.

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